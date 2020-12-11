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Anadolu Efes - Frutti Extra Bursaspor maçı ertelendi

Son dakika...ING Basketbol Süper Ligi 12. haftasında oynanması planlanan Anadolu Efes - Frutti Extra Bursaspor maçı, konuk ekipte yaşanan koronavirüs vakaları ve karantina süreci nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi

11 Aralık 2020, Cuma 21:59 Son Güncelleme:
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Anadolu Efes - Frutti Extra Bursaspor maçı ertelendi

ING Basketbol Süper Ligi 12. haftasında oynanması planlanan Anadolu Efes - Frutti Extra Bursaspor maçı, Frutti Extra Bursaspor'un 6 oyuncusunda karantina uygulaması başlatılması sebebiyle, Basketbola Dönüş Protokolü’ne göre ileri bir tarihte oynanacaktır.

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