Anadolu Efes - Frutti Extra Bursaspor maçı ertelendi
Son dakika...ING Basketbol Süper Ligi 12. haftasında oynanması planlanan Anadolu Efes - Frutti Extra Bursaspor maçı, konuk ekipte yaşanan koronavirüs vakaları ve karantina süreci nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi
ING Basketbol Süper Ligi 12. haftasında oynanması planlanan Anadolu Efes - Frutti Extra Bursaspor maçı, Frutti Extra Bursaspor'un 6 oyuncusunda karantina uygulaması başlatılması sebebiyle, Basketbola Dönüş Protokolü’ne göre ileri bir tarihte oynanacaktır.