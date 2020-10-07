THY Euroleague'in ikinci hafta Türk derbisine sahne olacak. Euroleague'de sezona iyi başlayan sarı-lacivertliler ilk haftada evinde Sırp ekibi Kızılyıldız'ı 77-63 mağlup etti. Lacivert-beyazlılar ise sahasında Rus temsilcisi Zenit'e 73-69'luk skorla yenildi. İki takım ayrıca Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadıkları iki müsabakadan da galip ayrıldı.

Anadolu Efes - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes ile Fenerbahçe yarın saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak. Mücadele beIN SPORTS HABER'den şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Euroleague'de 15. randevu

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Euroleague'de bugüne kadar 14 kez karşılaştı. Söz konusu mücadelelerde Fener 10 kez parkeden galip ayrılırken, Efes ise 4 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Geçtiğimiz sezon Euroleague'de oynadıkları tek müsabakayı Efes deplasmanda 81-73'lük skorla kazanmıştı.

THY Euroleague’de ikinci hafta heyecanı

THY Euroleague’de ikinci hafta CSKA Moskova ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak maç ile başlayacak.

THY Euroleague’de ikinci hafta heyecanı yarın ve 9 Ekim Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanı açılış mücadelesinde CSKA Moskova, Maccabi Tel Aviv’i ağırlayacak. Ligde bu hafta birçok karşılaşmada aynı ülke takımları birbirine rakip olacak. Türkiye’de Anadolu Efes ile Fenerbahçe, Yunanistan’da da Panathinaikos ile Olympiakos, Almanya’da ALBA Berlin ile Bayern Münih ve İspanya’da da Real Madrid ile Valencia karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague’de haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 CSKA Moskova - Maccabi Tel Aviv

20.00 Zenit Saint Petersburg - FC Barcelona

20.30 Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

22.00 Real Madrid - Valencia Basket

9 Ekim Cuma

20.00 Kızılyıldız - Saski Baskonia

20.00 Khimki Moskova - Zalgiris Kaunas

21.00 Panathinaikos - Olympiakos

21.00 ALBA Berlin - Bayern Münih

21.45 Olimpia Milano - Asvel Lyon-Villeurbanne



