Son dakika haberi: Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali'nin programı netleşti. Basketboldaki iki devi karşı karşıya getirecek dev mücadele ile ilgili detayları aktarıyoruz.

Anadolu Efes - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Cumhurbaşkanığı Kupası Finali'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'yu karşı karşıya getiren dev randevu perşembe günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek.

Anadolu Efes - Fenerbahçe maçı nerede oynanacak?

35. kez oynanacak olan Cumhurbaşkanlığı kupa maçı, bu sene Gaziantep'in ev sahipliğinde düzenlenecek. Mücadele Gaziantep'te bulunan Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanacak.