Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko play-off final serisinin programı belli oldu
Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisinin programı belli oldu. TBF'den yapılan açıklamada Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanacak final serisinin 7 Haziran'da başlayacağı açıklandı.
Basketbol Federasyonu (TBF), ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin programını açıkladı.
TBF'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki serinin ilk maçı 7 Haziran Salı günü saat 20.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon tamamlayacak. İlk iki maça sarı-lacivertli takım ev sahipliği yapacağı final serisinin programı şöyle:
1. Maç - 7 Haziran Salı
20.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker)
2. Maç - 9 Haziran Perşembe
20.30 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker)
3. Maç - 11 Haziran Cumartesi
19.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)