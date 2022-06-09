ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi'nde heyecan devam ediyor. İlk maçta rakibini 85-76 mağlup eden Kanarya, 2. maçı da kazanmayı başardı ve seride 2-0 öne geçti. Parkeden 93-78 galip ayrılan Sarı Lacivertliler, 3. maçı kazanması halinde şampiyonluğa uzanacak. Son 2 yılın Süper Lig ve EuroLeague şampiyonu Efes ise evinde kazanıp seriyi 4. maça taşımaya çalışacak.

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko Play-Off final serisi 3. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

11 Haziran Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak ve Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko Play-Off final serisi 3. maçı Tivibu Spor 2 ile TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

Fenerbahçe finale nasıl geldi?

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 30 maçta 24 galibiyetle ilk sırada bitirdi. Sarı Lacivertliler, Play-Off turunda çeyrek finali Frutti Extra Bursaspor ’a karşı 2-1, yarı finali ise Darüşşafaka’ya karşı 3-1 ile geçerek final vizesi aldı.

Anadolu Efes finale nasıl geldi?

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonu 23 galibiyet ve 7 yenilgiyle ikinci sırada tamamladı. Lacivert Beyazlılar, Play-Off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka’yı 2-1, yarı finalde ise Galatasaray Nef’i 3-2 geçerek finale yükseldi.

Play-Off final serisinin programı

Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon tamamlayacak. İlk iki maça Fenerbahçe'nin ev sahipliği yaptığı final serisinin programı şöyle:

1. Maç - 7 Haziran Salı

20.00 Fenerbahçe Beko 85-76 Anadolu Efes (Ülker)

2. Maç - 9 Haziran Perşembe

20.30 Fenerbahçe Beko 93-78 Anadolu Efes (Ülker)

3. Maç - 11 Haziran Cumartesi

19.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

(Gerekirse) 4. Maç - 13 Haziran Pazartesi

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

(Gerekirse) 5. Maç: 15 Haziran Çarşamba

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)