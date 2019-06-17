Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında gerilim

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 5. maçı, Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynandı. Maçın ilk çeyreğini 27-20 önde tamamlayan Anadolu Efes, devre arasına da 39-37 üstün girdi. Üçüncü çeyreği 66-47 önde bitiren lacivert-beyazlılar, maçı da 10 sayı farkla kazandı.

Bu skorla Anadolu Efes, 4 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride 3-2 öne geçti. Serinin 6. maçı 19 Haziran Çarşamba günü Fenerbahçe Beko’nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. Anadolu Efes, o maçı kazanması durumunda şampiyon olacak. Müsabaka, sarı-lacivertlilerin galibiyetiyle tamamlanırsa seri 7. ve son maça taşınacak.

Maç sonu gerilim arttı

Mücadelenin ardından tansiyon yükseldi. Anadolu Efes tribünleri, Fenerbahçeli taraftarları tahrik edince kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Sarı Lacivertli ekip taraftarları, çılgına döndü ve yabancı madde yağdırdı.

Atılan çakmak yayıncı kuruluşun kameramanına isabet etti. Görevlilerin devreye girmesinin ardından olay sona erdi.

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