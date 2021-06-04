Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki ING Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinde 2. maç bu akşam oynanacak. Turkish Airlines EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşarak Play-Off final serisine moralli başlayan Lacivert Beyazlılar, ilk maçı 40 sayılık farkla (111-71) kazandı ve 1-0 öne geçti. Final serisinde 3 galibiyet alan taraf şampiyonluğa ulaşacak. Seride üçüncü maç 7 Haziran Pazartesi günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma bu akşam saat 19:30’da başlayacak ve Tivibuspor 2 ile TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçının canlı skor takibi ve detayları haberimizde.

Final serisinin ilk karşılaşmasını Anadolu Efes 111-71 kazandı. 3 Haziran Perşembe günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Fenerbahçe Beko adına Melih Mahmutoğlu 19 sayıyla en skorer isim olurken, ev sahibi ekipte Shane Larkin 23 sayı üretti.

İki takım arasında normal sezonda oynanan iki karşılaşmayı Anadolu Efes galip bitirdi.

Ligin ilk yarısında 26 Aralık Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi Anadolu Efes 85-72 kazandı. Fenerbahçe Beko’da Dyshawn Pierre 16, Marko Guduric 12 sayı üretirken, Anadolu Efes cephesinde ise Adrien Moerman 25 sayı buldu.

İkinci yarıda 7 Mayıs Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmanın kazananı 84-88 ile Anadolu Efes oldu. Fenerbahçe Beko’da Marko Guduric 20, Berkay Candan 15 sayı bulurken, Anadolu Efes’te ise Krunoslav Simon 21, Adrien Moerman 15 sayı üretti.