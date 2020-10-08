Turkish Airlines EuroLeague'de 2020-21 sezonu tam gaz başlarken ikinci haftada İstanbul Derbisi heyecanı yaşanacak. EuroLeague'de son derece iddialı durumdaki temsilcilerimiz Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecekler. EuroLeague'de sezona Fenerbahçe iyi bir giriş yaptı. İç sahada Kızılyıldız'ı rahat geçerlerken Anadolu Efes ise evinde ağırladığı Zenit'e mağlup oldu. Fenerbahçe'nin en önemli kozlarının başında Lorenzo Brown geliyor. Geçtiğimiz sezon Kızılyıldız forması giyen Brown'u en zorlayacak isim ise bir başka eski Kızılyıldızlı Vasilje Micic olacak. Aynı zamanda Cholet'nin altyapısında kariyerlerine başlayan ve 2006-2009 yılları arasında birlikte forma giyen Rodrigue Beaubois ve Nando De Colo da bu maçta karşı karşıya olacaklar.

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Temsilcilerimiz Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, bu akşam kozlarını paylaşacak. EuroLeague tarafından “haftanın maçı” olarak seçilen ve Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma TSİ 20:30’da başlayacak.

Anadolu Efes - Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

Karşılaşmayı Borys Ryzhyk (Ukrayna), Juan Carlos Garcia (İspanya), Sasa Pukl (Slovenya) hakem üçlüsü yönetecek. Koronavirüs pandemisi nedeniyle seyircisiz oynanacak karşılaşma beIN Sports Haber ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak.

Ergin Ataman: Kazanmak için kontrollü hücum etmeliyiz

Zorlu maç öncesi Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmaya ilişkin görüşlerini paylaştı. Henüz istedikleri tempoya ulaşamamalarına rağmen kazanmak istediklerini belirten Ataman, "Fenerbahçe Beko’nun kadrosunun yeni olmasına karşın roller belirlenmiş ve özellikle Nando de Colo ve Lorenzo Brown ile hücuma yön veriyorlar. Oyunlarında çok farklı hücum çeşitliliği var. Maçı kazanmak için az top kaybı yapmamız, kontrollü hücum etmemiz ve hızlı hücum şansı vermememiz gerekiyor. Henüz istediğimiz tempoyu bulamamış olsak da mücadele ile kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Igor Kokoskov: EuroLeague'deki en iyi takımlardan birine karşı oynayacağız

Anadolu Efes'e konuk olacak Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov, maç öncesinde karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mücadele hakkında konuşan Kokoskov, "EuroLeague’deki en iyi takımlardan birine karşı oynayacağız. Çok tecrübeli, uzun süredir aynı koçla çalışan ve oturmuş düzene sahip bir ekiple karşılaşacağımızın farkındayız. Rakibimizde birçok tecrübeli isim var ve nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. Henüz sezonun başındayız. Her iki takımın da geliştirmesi gereken yerler var. Ama şu anda hangi seviyede olduğumuzu görebilmek için bu karşılaşma harika bir fırsat olacak. Doğru şekilde odaklanmalı ve parkeye enerji koyabilmeliyiz. Bu sayede gerçekten hangi seviyede olduğumuzu görebileceğiz" ifadelerini kullandı.

Bryant Dunston: Fenerbahçe maçı bizim için çok önemli

Zorlu maç öncesi Anadolu Efes'in tecrübeli yıldızlarından Bryant Dunston, görüşlerini paylaştı. Kendileri için çok önemli bir maça çıkacaklarını belirten Dunston, "Fenerbahçe Beko ile oynayacağımız karşılaşma bizim için çok önemli. Geçtiğimiz hafta takım olarak iyi oynayamadığımız bir maçı kaybettik. O maçta yaptığımız hataları düzeltmeliyiz. Rakibimize karşı oynadığımız maçlarda her zaman fiziksellik ve sertlik ön plana çıkıyor. Bundan dolayı böyle bir mücadeleye hazır olmalıyız. Sezonun henüz başında olmamıza rağmen çok önemli bir maç olacak" ifadelerini kullandı.

Jarell Eddie: Büyük bir maç olacak

Anadolu Efes'e konuk olacak Fenerbahçe Beko'nun bu sezonki transferlerinden Jarell Eddie, maç öncesinde karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mücadele hakkında konuşan Eddie, “Büyük bir maç olacak. Bunun bir EuroLeague derbisi olduğunu biliyorum. Çok zorlu ve fazlasıyla fiziksel bir mücadeleye çıkacağız. Rakibimizin çok iyi oyuncuları var. Sezonun ilk bölümündeki bu önemli karşılaşmayı kazanmak istiyoruz” dedi.

Fenerbahçe Beko'da Westermann yok, Barthel şüpheli

Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de Leo Westermann ve Danilo Barthel'in sakatlık problemleri bulunuyor. Fenerbahçe Beko’da kasık bölgesinde sakatlığı bulunan Westermann, hafta içerisinde takım idmanlarına kademeli olarak başladı ancak Anadolu Efes mücadelesinde forma giymeyecek. Bel ve sırt ağrıları bulunan Barthel’in durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

Son maçlarda üstünlük Anadolu Efes'te

İki takımın 2000'den bu yana EuroLeague'de oynadıkları maçlarda Fenerbahçe'nin 10'a 4'lük galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Son maçlarda ise Anadolu Efes, daha üstün taraf olarak öne çıkmakta. Efes, oynanan son 4 maçın 3'ünde rakibine üstünlük sağlamış durumda. Lacivert-Beyazlılar'ın bu 3 galibiyetinden 1'i ise Final Four'da gelmişti.

Geçtiğimiz sezonun tamamlanamaması nedeniyle iki takım, sadece bir maçta karşı karşıya gelebildiler. O maçı deplasmanda kazanan taraf, 81-73'lük skorla Anadolu Efes olurken Krunoslav Simon; 22 sayı, 9 ribaunt, 4 asist, 2 top çalma ile fark yaratan isim olarak öne çıkmıştı.

Fenerbahçe Beko maçı öncesi Anadolu Efes'te son durum

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague’de 2020-21 sezonunu Sinan Erdem Spor Salonu’nda açtı. 1 Ekim Perşembe günü Zenit St. Petersburg’u konuk eden Efes, rakibine 69-73 mağlup oldu. Anadolu Efes’te Vasilije Micic 17, Krunoslav Simon 14, Rodrigue Beaubois 12 sayı üretti. Lacivert-beyazlılarda Shane Larkin, devam eden tedavi süreci nedeniyle bu mücadelede forma giyemedi.

Ergin Ataman’ın öğrencileri, ING Basketbol Süper Ligi’nde ikide iki yaptı. İlk hafta karşılaşmasında Galatasaray’ı 56-80 ile geçen Efes, 4 Ekim Pazar günü ise Türk Telekom’u konuk ettiği maçtan 83-78 galip ayrıldı. Anadolu Efes’te Vasilije Micic 18, Tibor Pleiss 17, James Anderson 16 ve Adrien Moerman 15 sayı buldu.

Anadolu Efes’in maç önü notları

Chris Singleton EuroLeague’de üst üste 162 maçta forma giydi ve bu, EuroLeague tarihindeki en uzun beşinci seri.

Anadolu Efes’te Shane Larkin’in sakatlığı bulunuyor. Erten Gazi, forma giymesi halinde EuroLeague’de ilk maçına çıkacak. Shane Larkin, son 12 EuroLeague maçının 11’inde iki ya da daha fazla üç sayı isabeti buldu. Larkin, son 12 EuroLeague maçının tamamında ve son 22 EuroLeague maçının 21’inde çift haneli sayılarda skor üretti. Birleşik Amerikalı oyuncu, son 12 EuroLeague maçının 11’inde çift haneli sayılarda verimlilik puanına ulaştı ve en az bir top çalma istatistiği yaptı. Larkin, EuroLeague’de faul çizgisini son 19 ziyaretinde de hata yapmadı.

Rodrigue Beaubois, son 16 EuroLeague maçında da en az bir üç sayı isabeti buldu.

Vasilije Micic, son 10 EuroLeague karşılaşmasının dokuzunda çift haneli sayılarda verimlilik puanı yaptı. Micic, EuroLeague’de kullandığı son 29 serbest atışta da isabet buldu. Sırp oyun kurucu, EuroLeague’de son yedi maçın altısında en az bir üç sayı isabeti kaydetti ve son dört EuroLeague karşılaşmasında sekiz ya da daha fazla asist yaptı.

Shane Larkin EuroLeague’de geçtiğimiz sezonun sayı (25.8) ve asist (22.2) ortalamalarında liderdi. Larkin, 2019-20 sezonunda üç sayılık atışlarda da %50.9 ile üçüncü sıradaydı. Larkin, maç başına bulduğu 3.5 üç sayılık isabetle de lig genelinde liderdi.

Vasilije Micic, 2019-20 EuroLeague sezonunda maç başına 5.8 asist yaparak bu alanda en değerli beşinci isim oldu.

Shane Larkin, geçtiğimiz sezonun 11. haftasında oynanan Bayern Münih maçında 49 sayı attı ve EuroLeague tarihinin bir maçta en çok sayı atan ismi oldu. Larkin, aynı mücadelede bulduğu 10 üçlükle de bu rekoru egale etti.

Bryant Dunston, EuroLeague kariyerinde 243 blok yaptı ve lig tarihinin en iyi ikinci ismi. Dunston, hücum ribauntlarında da 403 toplam değer ile EuroLeague tarihinin en iyi dokuzuncu ismi.

Tibor Pleiss’ın EuroLeague kariyerinde 175 bloku var ve bu alanda lig tarihinin en iyi altıncı ismi.

Doğuş Balbay’ın EuroLeague’de top çalma istatistiğinde 100 barajını aşmasına 1 blok kaldı.

James Anderson’un EuroLeague’de ribaund istatistiğinde 500 barajını aşmasına 2 ribaund kaldı.

Anadolu Efes maçı öncesi Fenerbahçe Beko'da son durum

Fenerbahçe, Turkish Airlines EuroLeague’de 2020-21 sezonunun açılış maçında 2 Ekim Cuma günü Kızılyıldız’ı konuk etti. Sarı-Lacivertliler, ilk çeyreğin ortalarından itibaren üstünlüğü eline aldığı ve rahat bir tempoda götürdüğü mücadeleyi 77-63 kazandı. Fenerbahçe Beko’da Lorenzo Brown 17, Edgaras Ulanovas ise 13 sayı üretti. Karşılaşmada en yüksek verimlilik puanına (16) ise 12 sayı, 7 asist ve 3 ribaund ile Nando De Colo ulaştı.

Fenerbahçe, son resmi maçına ise 4 Ekim Pazar günü ING Basketbol Süper Ligi’nde çıktı. Beşiktaş’a konuk olan Fenerbahçe Beko, rahat bir tempoda götürdüğü maçı 74-83 kazanarak ikide iki yaptı. Takımda en skorer isimler 16 sayıyla Lorenzo Brown ve 14 sayıyla Melih Mahmutoğlu olurken, Jarell Eddie de 13 sayı üretti.

Fenerbahçe Beko’da kasık bölgesinde sakatlığı bulunan Leo Westermann, hafta içerisinde takım idmanlarına kademeli olarak başladı ancak bu mücadelede forma giymeyecek. Bel ve sırt ağrıları bulunan Danilo Barthel’in durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

Fenerbahçe Beko’nun maç önü notları

Edgaras Ulanovas, son 10 EuroLeague karşılaşmasında da çift haneli sayılarda verimlilik puanı üretti.

Nando De Colo, geçtiğimiz sezonu 15.9 sayı ortalamasıyla bitirdi ve bu alanda EL’nin en iyi altıncı oyuncusuydu.

Kaptan Melih Mahmutoğlu, geçtiğimiz sezon yakaladığı %50.8 üç sayı yüzdesiyle EuroLeague’in en iyi dördüncü oyuncusuydu.

Jan Vesely, EuroLeague tarihinin en çok hücum ribaundu alan altıncı oyuncusu (433). Vesely, EuroLeague kariyerinde 873 iki sayılık atış isabeti buldu ve bu alanda da en değerli sekizinci oyuncu. Vesely, blok istatistiğinde 150 toplam değer, ribaund istatistiğinde ise 1089 toplam değer ile her iki kategoride de 12. sırada yer alıyor.

Nando De Colo, EuroLeague tarihinde en yüksek yüzdeyle (%94.06) faul atan oyuncu. De Colo’nun EuroLeague kariyerinde toplam 3081 sayısı var ve organizasyon tarihinin en skorer dördüncü ismi. Nando, 776 faul isabetiyle EuroLeague tarihinde dördüncü ve verimlilik puanı toplamında da 3436 ile yedinci sırada.

Ahmet Düverioğlu’nun EuroLeague kariyerinde iki sayılık atışlarda %65.59 isabet oranı var ve başarılı oyuncumuz bu alanda lig tarihinin en iyi dokuzuncu ismi.