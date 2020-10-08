Turkish Airlines EuroLeague'de 2020-21 sezonu tam gaz başlarken ikinci haftada İstanbul Derbisi heyecanı yaşanacak. EuroLeague'de son derece iddialı durumdaki temsilcilerimiz Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecekler. EuroLeague'de sezona Fenerbahçe iyi bir giriş yaptı. İç sahada Kızılyıldız'ı rahat geçerlerken Anadolu Efes ise evinde ağırladığı Zenit'e mağlup oldu. Fenerbahçe'nin en önemli kozlarının başında Lorenzo Brown geliyor. Geçtiğimiz sezon Kızılyıldız forması giyen Brown'u en zorlayacak isim ise bir başka eski Kızılyıldızlı Vasilje Micic olacak. Aynı zamanda Cholet'nin altyapısında kariyerlerine başlayan ve 2006-2009 yılları arasında birlikte forma giyen Rodrigue Beaubois ve Nando De Colo da bu maçta karşı karşıya olacaklar.

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Temsilcilerimiz Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, bu akşam kozlarını paylaşacak. EuroLeague tarafından “haftanın maçı” olarak seçilen ve Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma TSİ 20:30’da başlayacak. beIN Sports Haber ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak.

Anadolu Efes - Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

Karşılaşmayı Borys Ryzhyk (Ukrayna), Juan Carlos Garcia (İspanya), Sasa Pukl (Slovenya) hakem üçlüsü yönetecek. Koronavirüs pandemisi nedeniyle seyircisiz oynanacak karşılaşma beIN Sports Haber ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak.

Son maçlarda üstünlük Anadolu Efes'te

İki takımın 2000'den bu yana EuroLeague'de oynadıkları maçlarda Fenerbahçe'nin 10'a 4'lük galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Son maçlarda ise Anadolu Efes, daha üstün taraf olarak öne çıkmakta. Efes, oynanan son 4 maçın 3'ünde rakibine üstünlük sağlamış durumda. Lacivert-Beyazlılar'ın bu 3 galibiyetinden 1'i ise Final Four'da gelmişti.

Geçtiğimiz sezonun tamamlanamaması nedeniyle iki takım, sadece bir maçta karşı karşıya gelebildiler. O maçı deplasmanda kazanan taraf, 81-73'lük skorla Anadolu Efes olurken Krunoslav Simon; 22 sayı, 9 ribaunt, 4 asist, 2 top çalma ile fark yaratan isim olarak öne çıkmıştı.











