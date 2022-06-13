Sinan Erdem'e 2-0 geride gelen Anadolu Efes, Vasilije Micic (29 sayı) ve Shane Larkin (37 sayı) önderliğinde 103-92 kazanıp final serisini dördüncü maça taşımıştı. Tibor Pleiss da 15 sayılık katkı verdi... Üçüncü maçta Anadolu Efes adına dikkat çeken ilk nokta; Rodrigue Beaubois ile Adrien Moerman'ın yerine Chris Singleton ile Bryant Dunston'ın maç kadrosunda olmasıydı. Singleton 37 dakika sahada kaldı ve 5 sayı, 4 ribaunt, 6 asistle oyunun her yönüne katkı sağladı. Dikkat çeken ikinci nokta yüksek dış şut isabeti bulmalarıydı... Larkin 14'te 9, Micic ise 8'de 5 üçlük isabetiyle oynadı. Başantrenör Ergin Ataman'ın "yabancı oyuncu" seçimlerinin üçüncü maç ile aynı olması bekleniyor.

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2-0 önde geldiği Sinan Erdem'den şampiyon olarak dönmek isteyen Fenerbahçe Beko ise üçüncü maça 7-0'lık seri yiyerek başlamıştı. Sarı-lacivertli ekip ilk yarı boyunca iki kez 1 sayı öne geçmeyi başardı ancak üçüncü periyodun ortasında 13, dördüncü periyodun ortasında 16 sayıdan geri dönüp mücadeleyi tek hanelere taşısa da rakibin kritik anlarda bulduğu isabetli dış şutlara engel olamayınca final 2-1'e geldi. Başantrenör Aleksandar Djordjevic'in yabancı tercihleri serinin ilk 3 maçında olduğu gibi kalacaktır. Dyshawn Pierre iyileşmiş olsa bile hazır değil; Achille Polonara, Danilo Barthel, Markel Starks ve Jehyve Floyd tribünde olacak. Pierria Henry üçüncü maç 21 sayı attı fakat "De Colo & Vesely" ikilisinden sadece 25 sayı çıktı. Verdiği ekstra katkı ile Ataşehir'deki ikinci maçı kazandıran Tarık Biberovic yalnızca 3 sayı atabildi. Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem'de kazanırsa şampiyon olacak. En son galibiyet 8 Ekim 2020'deki Euroleague maçında gelmiş ve salondan 80-71 galip ayrılmışlardı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında Sinan Erdem'de oynanan son 6 maçın tamamını Anadolu Efes kazandı!

- İki takım arasında Sinan Erdem'de oynanan son 5 maçın 3'ünde "167.5 sayı" baremi aşıldı. (182 - 168 - 162 - 163 - 195)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Anadolu Efes kazanır" oldu! %23'lük kesim Anadolu Efes'in seriyi 2-2 yapıp 5. maç için Ataşehir'e gideceğimizi düşünüyor... %11'lik kesim ise "167.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 168 sayı çıkmasını bekliyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU DORUK BOYACI’NIN TAHMİNİ

Anadolu Efes, seride 2-0 geriye düştükten sonra sahasında ilk maçı kazanarak şansını devam ettirdi. Artık her maç final niteliğinde. Bugün yeniden Sinan Erdem'de Fenerbahçe'yi konuk edecekler. Sarı-lacivertiler rakibine karşı savunmada daha agresif olmaya çalışsa da Micic ve Larkin takımını son maçta sırtlamıştı. Aynı ikilinin bu maçta da ilk yarıya hızlı başlayacağını düşünüyorum. Final serisinin son maça kalacağını düşündüğüm için önereceğim tercih bununla paralel olacak. Anadolu Efes, ilk yarıdan itibaren üstünlüğü ele alıp kazanmaya yakın.