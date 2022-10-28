Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı iddaa oranları

Euroleague'de son 2 yılı şampiyonlukla noktalayan Anadolu Efes, 2022-23 sezonuna istediği gibi bir giriş yapamadı. 90 sayının üstüne çıktığı Monaco deplasmanında (92) ve iç sahadaki Valencia maçında (91) parkeden mağlubiyetle ayrıldı. Lacivert-beyazlılar son olarak geçtiğimiz hafta Alba Berlin karşısında 78-74 kazandı. 20 sayısının yanına 11 asist ekleyen Vasilije Micic ve 16 sayı 11 ribauntla oynayan Will Clyburn galibiyetin mimarları oldu. Shane Larkin sakat, Rodrigue Beaubois maç saati netleşecek. Başantrenör Ergin Ataman, Euroleague maçlarında Egehan Arna ve Buğrahan Tuncer'i pek tercih etmiyor.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI İDDAA ORANLARI!

Kadrosunu baştan aşağı yenileyen ve teknik ekibini tepeden tırnağa değiştiren Fenerbahçe Beko, Euroleague'de yeni sezona kusursuz bir giriş yaptı; 4 maçı 4 galibiyetle geçti. İlk maçta Tonye Jekiri (15), ikinci maçta Marko Guduric (23), üçüncü maçta Carsen Edwards (19), son maçta ise Scottie Wilbekin (20) en çok sayı atan isimler oldu. Yeni transfer Nick Calathes'in %57 üçlük yüzdesi ile oynaması, Wilbekin'in ilk maçtan sonra skora ciddi katkı vermesi, Nigel Hayes'in hücum yaparken savunmasını da yukarı çekmesi dikkat çeken detaylardı... Sarı-lacivertlilerde Nemanja Bjelica sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım sezon başında Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya gelmişti, Anadolu Efes parkeden 71-62 galibiyetle ayrılmıştı.

- Anadolu Efes son 5 resmi maçının 3'ünü kaybetti; Fenerbahçe Beko son 8 resmi maçta fire vermedi.

- Anadolu Efes'in Euroleague maçlarında ortalama 157.5 sayı oldu; Fenerbahçe Beko'nun maçlarında ise ortalama 149 sayı çıktı.