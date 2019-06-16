Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin beşinci maçında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek. Final serisinde dört galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele TRTSPOR ve Tivibuspor'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda dün yapılan karşılaşmada Anadolu Efes'i 82-73 yenen Fenerbahçe Beko, seride durumu 2-2'ye getirdi.

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde geride kalan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Anadolu Efes: 56 - Fenerbahçe Beko: 73

Anadolu Efes: 101 - Fenerbahçe Beko: 93

Fenerbahçe Beko: 57 - Anadolu Efes: 74

Fenerbahçe Beko: 82 - Anadolu Efes: 73