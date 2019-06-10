Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes’e konuk olacak. Obradovic'in öğrencileri, serinin ilk maçında Anadolu Efes'i 56-73 mağlup ederek ve 1-0 öne geçmişti. Final serisinde 4 galibiyete ulaşan takım, şampiyon olacak. Karşılaşmayı Yener Yılmaz, Özlem Yalman, Sinan İşgüder hakem üçlüsü yönetecek. Fenerbahçe Beko’da Tyler Ennis, Joffrey Lauvergne, Gigi Datome, Erick Green ve Jan Vesely’nin sakatlıkları bulunuyor. Ennis ve Lauvergne, uzun süreli sakatlıkları nedeniyle serinin geri kalanında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta?

18.45’te Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak mücadele Trt Spor ve Tivibu Spor 2 ortak yayınıyla ekranlara gelecek. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de olacak.

Play-off final serisinde dört galibiyet alan takım şampiyonluğa ulaşacak. Eşleşmenin maç programı şöyle:

2. Maç: 11 Haziran Salı 18.45 - Sinan Erdem Spor Salonu: Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko

3. Maç: 13 Haziran Perşembe 21.00 – Ülker Spor ve Etkinlik Salonu: Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes

4. Maç: 15 Haziran Cumartesi (saat daha sonra açıklanacak) – Ülker Spor ve Etkinlik Salonu: Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes

5. Maç (gerekmesi durumunda oynanacaktır): 17 Haziran Pazartesi (saat daha sonra açıklanacak) – Sinan Erdem Spor Salonu: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

6. Maç (gerekmesi durumunda oynanacaktır): 19 Haziran Çarşamba (saat daha sonra açıklanacak) – Ülker Spor ve Etkinlik Salonu: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

7. Maç (gerekmesi durumunda oynanacaktır): 21 Haziran Cuma (saat daha sonra açıklanacak) – Sinan Erdem Spor Salonu: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

Takım İstatistikleri (Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko):

Atılan sayı: 87.44 – 86.14

Ribaund: 38.53 – 32.34

Asist: 22.74 – 20.49

Top çalma: 6.88 – 7.29

Blok: 2.79 – 1.77

Top kaybı: 11.03 – 12.06

Faul: 16.76 – 18.37

2 sayı yüzdesi: %56.2 - %62.7

3 sayı yüzdesi: %37.8 - %41.6

Serbest atış yüzdesi: %78.7 - %78.8

İstatistik liderleri – Ortalamalar (Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko):

Sayı: Brock Motum 17.93 - Joffrey Lauvergne 12.62

Ribaund: Adrien Moerman 7.94 - Jan Vesely 6.25

Asist: Vasilije Micic 6.52 - Kostas Sloukas 4.54

Top çalma: Shane Larkin 1.39 - Marko Guduric 1.17

Blok: Bryant Dunston 0.82 - Ahmet Düverioğlu 0.61