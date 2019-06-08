Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonun belirleneceği Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki Play-Off final serisinin ilk maçı yarın oynanacak. Final serisinde 4 galibiyete ulaşan takım, sezonu şampiyon tamamlayacak. Serinin ilk 2 maçı, ligde normal sezonu lider tamamlayan Anadolu Efes’in sahasında yapılacak. Karşılaşmayı Aytuğ Ekti, Zafer Yılmaz, Altuğ Köselerli hakem üçlüsü yönetecek.

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta?

9 Haziran Pazar günü saat 17.00’de Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak mücadele Trt Spor ve Tivibu Spor 2 ortak yayınıyla ekranlara gelecek.

Final yolculuğu

Anadolu Efes, 2009’dan bu yana şampiyonluk yaşayamadığı Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonu lider bitirdi. Play-Off çeyrek finalinde Banvit ile eşleşen lacivert-beyazlı takım, rakibini 81-72 ve 87-77’lik skorlarla eledi. Yarı finalde Galatasaray Doğa Sigorta ile mücadele eden Anadolu Efes, seriyi 82-77, 80-68 ve 78-72’lik skorlarla 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı. Fenerbahçe Beko ise normal sezonu Anadolu Efes’in ardından ikinci sırada bitirdi. Play-Off çeyrek finalinde Türk Telekom ile karşılaşan sarı-lacivertli ekip, seriyi 82-72, 85-88 ve 92-59’luk skorlarla 2-1 kazanarak son 4 takım arasına kaldı. Ligde son 3 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko, yarı final serisinde ise TOFAŞ’a 102-68, 68-64 ve 76-71’lik skorlarla 3-0 üstünlük kurarak finale yükseldi.

Bu sezon 8. randevu

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, bu sezon 8. kez karşı karşıya gelecek. EuroLeague'de 3 kez kozlarını paylaşan iki takım, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 2, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda ise birer kez mücadele etti. Bu karşılaşmaların 4’ünde Anadolu Efes sahadan galip ayrıldı. Üç karşılaşmayı ise Fenerbahçe Beko kazandı.

Play-Off’ta 16. eşleşme

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, ligde Play-Off uygulamasının başladığı 1983-84 sezonundan itibaren 16. kez eşleşti. Geride kalan 15 eşleşmede 9 kez lacivert-beyazlı takım, 6 defa ise sarı-lacivertli ekip turu geçti. İki takım arasında lig Play-Off’larında oynanan 49 karşılaşmanın 26’sını Anadolu Efes, 23’ünü ise Fenerbahçe kazandı.

Fenerbahçe Beko’da 3 sakat

Sarı-lacivertli takımda Jan Vesely, Gigi Datome ve Erick Green’in final serisi öncesi sakatlıkları bulunuyor. Bireysel antrenmanlara başlamalarına rağmen tedavileri devam eden 3 oyuncunun da final serisinde forma giymelerinin zor olduğu bildirildi. Anadolu Efes’te ise sakat oyuncu bulunmuyor.

Final serisi maç programı:

Play-off final serisinde dört galibiyet alan takım şampiyonluğa ulaşacak. Eşleşmenin maç programı şöyle:

1. Maç: 9 Haziran Pazar 17.00 - Sinan Erdem Spor Salonu: Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko

2. Maç: 11 Haziran Salı 18.45 - Sinan Erdem Spor Salonu: Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko

3. Maç: 13 Haziran Perşembe 21.00 – Ülker Spor ve Etkinlik Salonu: Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes

4. Maç: 15 Haziran Cumartesi (saat daha sonra açıklanacak) – Ülker Spor ve Etkinlik Salonu: Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes

5. Maç (gerekmesi durumunda oynanacaktır): 17 Haziran Pazartesi (saat daha sonra açıklanacak) – Sinan Erdem Spor Salonu: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

6. Maç (gerekmesi durumunda oynanacaktır): 19 Haziran Çarşamba (saat daha sonra açıklanacak) – Ülker Spor ve Etkinlik Salonu: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

7. Maç (gerekmesi durumunda oynanacaktır): 21 Haziran Cuma (saat daha sonra açıklanacak) – Sinan Erdem Spor Salonu: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko’da son durum:

Normal sezonu 24 galibiyet ve 4 yenilgiyle ikinci sırada bitiren Fenerbahçe Beko, Play-off çeyrek final serisinde Türk Telekom’u 2-1 ile geçti. İlk maçta rakibini 82-72 yenen Fenerbahçe, deplasmanda rakibine 88-85 mağlup oldu. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan üçüncü karşılaşmada ise gülen taraf 92-59 ile Obradovic’in öğrencileri oldu.

Sarı Lacivertli ekip, Play-off yarı final serisinde ise Tofaş’ı 3-0 ile saf dışı bıraktı. Rakibini Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan ilk iki maçta 102-68 ve 68-64 yenen Fenerbahçe Beko, Bursa’da oynanan üçüncü maçı da 71-76 kazanarak tur atladı.

Fenerbahçe Beko’da Tyler Ennis, Joffrey Lauvergne, Gigi Datome, Erick Green ve Jan Vesely’nin sakatlıkları bulunuyor. Ennis ve Lauvergne, uzun süreli sakatlıkları nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek. Datome, Green ve Vesely’nin ise tedavi süreçleri devam ederken, oyuncular henüz takım idmanlarına başlayamamış durumda.

Anadolu Efes’te son durum:

Normal sezonu 25 galibiyet ve 3 yenilgiyle lider bitiren Anadolu Efes, Play-off çeyrek final serisinde Banvit’i 81-72 ve 77-87’lik sonuçlarla yenerek tur atladı.

Play-off yarı finalinde Galatasaray Doğa Sigorta ile eşleşen Efes, bu seriyi de 82-77, 80-68 ve 72-78’lik sonuçlarla kazandığı üç maçın ardından 3-0 bitirdi.

Takım İstatistikleri (Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko):

Atılan sayı: 88.39 – 86.53

Ribaund: 38.52 – 32.24

Asist: 22.94 – 20.76

Top çalma: 6.97 – 7.44

Blok: 2.79 – 1.79

Top kaybı: 11.03 – 12.09

Faul: 16.67 – 18.38

2 sayı yüzdesi: %56.3 - %62.9

3 sayı yüzdesi: %38.5 - %41.7

Serbest atış yüzdesi: %79.9 - %78.8

İstatistik liderleri – Ortalamalar (Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko):

Sayı: Brock Motum 17.93 - Joffrey Lauvergne 12.62

Ribaund: Adrien Moerman 8.00 - Jan Vesely 6.25

Asist: Vasilije Micic 6.67 - Kostas Sloukas 4.65

Top çalma: Shane Larkin 1.41 - Marko Guduric 1.18

Blok: Bryant Dunston 0.85 - Ahmet Düverioğlu 0.59

Geçmiş karşılaşmalar

Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne dek oynadığı 128 lig maçında 53 galibiyet elde etti.

İki takım bu sezon yedi kez karşılaştı. Bu maçların üçünde gülen taraf Fenerbahçe Beko oldu.