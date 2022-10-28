Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı (CANLI)

Turkish Airlines EuroLeague'in 5. haftası Türk derbisine sahne oluyor. Son iki yılın şampiyonu Anadolu Efes ile bu sezona 4'te 4 ile başlayan Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşıyorlar. Müsabakayı Sasa Pukl (Slovenya), Emilio Perez (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz) hakem üçlüsü yönetiyor. Anadolu Efes, 4. haftada Alba Berlin'i Sinan Erdem Spor Salonu’nda 78-74 mağlup etmiş, Fenerbahçe Beko ise Valencia'yı evinde 79-77 ile geçmişti. EuroLeague’de 4. haftanın ardından Ergin Ataman'lı Anadolu Efes 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ile 8. sırada yer alıyor. Dimitris Itoudis'li Fenerbahçe ise 4 galibiyet ile liderlik koltuğunda oturuyor.

Anadolu Efes 27-26 Fenerbahçe Beko (Karşılaşmada ikinci periyot oynanıyor)

İlk periyot sonucu: Anadolu Efes 27-26 Fenerbahçe Beko

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Ergin Ataman: Çok önemli bir maç ve bu derbiyi kazanmak istiyoruz

Fenerbahçe Beko’yu konuk eden Anadolu Efes’te başantrenör Ergin Ataman karşılaşma öncesinde görüşlerini şöyle açıkladı: “Fenerbahçe Beko Euroleague’e iyi bir başlangıç yaptı. Nick Calathes’in organizasyonu, Scottie Wilbekin ve Marko Guduric’in skorer oyunları dışında Nigel Hayes-Davis ve Johnathan Motley’den de ciddi skor katkısı alıyorlar. Savunma sertliğini 40 dakika boyunca uygulamalıyız. Çok önemli bir maç ve bu derbiyi kazanmak için hücumda pas sayısını artırmak ve pota altını daha etkili kullanmak istiyoruz.”

Rodrigue Beaubois: Kendi oyunumuzu oynarsak kazanacağımıza inanıyorum

Rodrigue Beaubois ise karşılaşma ile ilgili şöyle konuştu: “Fenerbahçe Beko’ya karşı oynamak her zaman güzel, sonuçta Türk derbisi. İyi bir takım ve şu ana kadar kaybetmediler. Biz kendi oyunumuzu oynarsak kazanacağımıza inanıyorum. Cuma günü sahada güzel bir mücadele olacak ve maçın sonunda kazanan takım olmak istiyoruz.”

Dimitris Itoudis: Sezon çok uzun ve bizim ayaklarımız kesinlikle yere basıyor

Fenerbahçe Beko'da başantrenör Dimitris Itoudis, çok fazla dikkat, konsantrasyon ile hücumda ve savunmada sinerji gerektiren bir maça çıkacaklarını dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı: "Bu sezon EuroLeague’de ya da Türkiye Süper Ligi’nde henüz maç kaybetmedik, ancak Anadolu Efes ile oynadığımız ilk resmi karşılaşmayı kaybettiğimizi biliyoruz. Sezon çok uzun ve bizim ayaklarımız kesinlikle yere basıyor."

'Nemanja Bjelica forma giyemeyecek'

"Önümüzdeki zorlukları biliyoruz. Son Avrupa şampiyonuna karşı oynayacağız. Aynı zamanda Avrupa'nın en yetenekli takımlarından birine sahipler. Bu mücadele çok fazla dikkat, konsantrasyon ve hem hücumda hem de savunmada sinerji gerektiriyor. Nemanja Bjelica bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Tarık Biberovic de takımla idman yaptı ancak o da halen tam olarak hazır olma sürecinden geçiyor."

Nick Calathes: Kesinlikle hücumda onlar için işleri zorlaştırmalıyız

Nick Calathes ise “Anadolu Efes çok iyi bir takım ve bizim için zorlu bir deplasman maçı olacak. Fakat bu karşılaşma için iyi hazırlanıyoruz. Rakibimizde daha önce karşılıklı oynadığım çok fazla oyuncu var. Kesinlikle hücumda onlar için işleri zorlaştırmalıyız. Biz ise hücumda en iyi oyunumuzu sergileyerek skor üretebilmeliyiz.” diye konuştu.

Takım İstatistikleri – Hücum (Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko):

Atılan Sayı: 83.3 – 80.8

2 Sayı: %52.8 - %55.1

3 Sayı: %35.6 - %37.8

Serbest atış: %82.6 - %71.4

Ribaund: 36.0 – 34.5

Asist: 16.5 – 19.8

Top çalma: 5.3 – 8.8

Blok: 4.5 – 1.3

Takım İstatistikleri – Savunma (Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko):

Yenilen Sayı: 80.0 – 68.3

2 Sayı: %48.4 - %46.1

3 Sayı: %39.6 - %34.1

Serbest atış: %78.6 - %67.4

Ribaund: 35.5 – 36.0

Asist: 21.3 – 14.5

Top çalma: 5.3 – 5.5

Blok: 3.0 – 2.5

İstatistik Liderleri (Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko):

Sayı: Will Clyburn 20.3 – Scottie Wilbekin 13.3

Ribaund: Will Clyburn 5.5 – Johnathan Motley 5.5

Asist: Vasilije Micic 8.3 – Nick Calathes 7.3

Top çalma: Vasilije Micic 1.5 – Nigel-Hayes Davis 2.0

Verimlilik: Will Clyburn 23.3 – Nick Calathes 17.3