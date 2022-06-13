Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı (CANLI)

ING Basketbol Süper Ligi finalinde bugün bir kez daha şampiyonluk günü yaşanıyor. Sinan Erdem'e taşınan serinin 3. maçında Fenerbahçe Beko lig kupasını kaldırmak, Anadolu Efes ise 'ya tamam ya devam' maçına çıkmıştı. Kazanan ise, Euroleague Şampiyonu Efes olmuştu. Lacivert-Beyazlılar bu sonuçla durumu 2-1'e getirmişti. Şimdi iki takımda bir daha aynı hedeflerle sahaya çıktı. Ülker Arena'da full tribünler önünde oynanan ilk iki maçta, geniş rotasyon avantajını ve Anadolu Efes'in yorgun oluşunu çok iyi kullanan Sarı-Lacivertliler, cumartesi günü oynanan 3. maçta ise ilk firesini verdi.

Kanarya bugün Sinan Erdem Spor Salonu'na sahaya 2-1 üstünlükle çıktı ve bugünkü maçta da yine, üst üste elde ettiği 2 Euroleague şampiyonluğuyla tarih yazan güçlü rakibi Anadolu Efes'i yenmeye çalışıyor, başarırsa şampiyonluğunu ilan edecek...

Acun Ilıcalı ve Emre Belözoğlu tribünde

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu ile İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, maçı takip etmek için tribündeki yerlerini aldılar.

İLK ÇEYREK SONUCU | Anadolu Efes 12-24 Fenerbahçe Beko

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Anadolu Efes Micic, Shane Larkin, Elijah Bryant, Singleton ve Tibor Pleiss beşi ile başlarken, Fenerbahçe Beko ise Pierria Henry, Nando De Colo, Tarık Biberovic Devin Booker ve Jan Vesely beşi ile parkede yerini aldı. İki ekibin sert savunmasına karşı Fenerbahçe Beko maça 5-0'la başladı. Sonrasında hücumda sayılar bulan Anadolu Efes mücadeleye dengeyi getirdi. Sonrasında sert savunmasını hücumu ile birleştiren Fenerbahçe Beko farkı çift hanelere çıkardı ve çeyreği 24-12 önde tamamladı.

İLK YARI SONUCU | Anadolu Efes 35-41 Fenerbahçe Beko

İkinci çeyreğe hızlı başlayan Fenerbahçe'nin üst üste sayıları sonrası Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman mola aldı. Mola dönüşü bu sefer Anadolu Efes üst üste sayılar bulunca hücumda sorun yaşayan Sarı-Lacivertliler molaya gitti. Mola sonrası iki ekip karşılık sayılar bulurken Anadolu Efes farkı tek hanelere düşürmeyi başardı. Fenerbahçe Beko devreye 41-35 önde girdi.

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Türkiye ING Basketbol Süper Ligi Final serisinde, Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu ağırlıyor. 13 Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da oynanan mücadele, TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Efes eşitlik arıyor

Sinan Erdem'e taşınan seride 2-0 geriden gelen Anadolu Efes, ev sahibi avantajını çok iyi kullandı ve 3. maçı Larkin, Micic, Pleiss, Bryant gibi skorer oyuncularıyla kazanarak kritik bir sınav verdi. Durumu 2-1 getiren Lacivert- Beyazlılar aynı senaryoyu bugünkü 4. maçta da ortaya koymaya çalışıyor. Efes durumu eşitleyip, kupa şansını Ülker Arena'da oynanacak 5. ve son karşılaşmaya taşımaya çalışıyor..

Fenerbahçe finale nasıl geldi?

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 30 maçta 24 galibiyetle ilk sırada bitirdi. Sarı Lacivertliler, Play-Off turunda çeyrek finali Frutti Extra Bursaspor ’a karşı 2-1, yarı finali ise Darüşşafaka’ya karşı 3-1 ile geçerek final vizesi aldı.

Anadolu Efes finale nasıl geldi?

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonu 23 galibiyet ve 7 yenilgiyle ikinci sırada tamamladı. Lacivert Beyazlılar, Play-Off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka’yı 2-1, yarı finalde ise Galatasaray Nef’i 3-2 geçerek finale yükseldi.

Play-Off final serisinin programı

Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon tamamlayacak. İlk iki maça Fenerbahçe'nin ev sahipliği yaptığı final serisinin programı şöyle:

1. Maç - 7 Haziran Salı

20.00 Fenerbahçe Beko 85-76 Anadolu Efes (Ülker)

2. Maç - 9 Haziran Perşembe

20.30 Fenerbahçe Beko 93-78 Anadolu Efes (Ülker)

3. Maç - 11 Haziran Cumartesi

19.00 Anadolu Efes 103-92 Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

4. Maç - 13 Haziran Pazartesi

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

(Gerekirse) 5. Maç: 15 Haziran Çarşamba

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Ülker)