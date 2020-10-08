Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 71-80

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci haftasında İstanbul Derbisi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı rakibi Anadolu Efes'i 80-71'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe, sezonu 2'de 2 ile açarken Anadolu Efes ise EuroLeague'de ilk iki haftadan galibiyet çıkaramadı.

Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo 20 sayı, 7 ribaunt, 4 asist ile öne çıkarken Lorenzo Brown 17, Jan Vesely 13 sayı üretti. Anadolu Efes'te Krunoslav Simon; 24 sayı, 5 asist, 4 ribaunt ile oynarken Rodrigue Beaubois ise 11 sayıyla maçı tamamladı. Fenerbahçe'de Westermann ve Danilo Barthel, Anadolu Efes'te ise Shane Larkin sakatlıkları nedeniyle forma giyemediler.

MAÇTAN BÖLÜMLER

Fenerbahçe Beko, karşılaşmaya Edgaras Ulanovas'ın üçlükleri ile etkili başladı. Geçtiğimiz sezon EuroLeague'deki Fenerbahçe maçının en skorer ismi Krunoslav Simon'un devreye girmesi ise ev sahibini öne geçirdi. Simon'un 7 sayısı ile Efes, 4:27 kala 12-10'luk üstünlüğü yakaladı. Efes'i öne geçiren Simon; sonrasında bir iki sayılık basket, Vesely'ye yaptığı bir blok, Moerman'a asisti, bir de top çalması ve sonrasındaki serbest atış isabeti ile takımını daha avantajlı bir skora taşıdı ve 2:53 kala Efes, skoru 17-10'a getirdi. Pleiss'ı da devreye sokan Efes, 1:45 kala skoru 21-12 yaptı. 42 saniye kala Fenerbahçe'de Lorenzo Brown'un basket faulü ile skor 21-15'e geldi. Dunston ve Vesely'nin karşılıklı basketleri sonucunda ilk çeyrek Anadolu Efes'in 23-16'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İlk çeyrek sonucu: Anadolu Efes 23-16 Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe'den 9-0'lık başlangıç

Fenerbahçe Beko, ikinci çeyreğe etkili başlayan taraf oldu. Ulanovas, Melih Mahmutoğlu ve Johnathan Hamilton ile sayılar bulan konuk ekip 6:36 kala 23-25'lik üstünlüğü yakaladı.

Sonrasında Tibor Pleiss ve Johnathan Hamilton'ın pota altındaki karşılıklı sayılarıyla ilk 5 dakikalık bölüm 29-30'luk Fenerbahçe üstünlüğü ile geçildi. 3:20 kala Anadolu Efes'te James Anderson'ın üçlüğü 32-32 eşitliği getirirken 2:56 kala bu kez Micic'ten gelen üçlük Efes'i yeniden 35-32 öne geçirdi. Micic'in üçlüğü sonrası molaya giden Fenerbahçe, iyi şekilde dönmeyi başardı ve 2:13 kala Lorenzo Brown'un basketi ile 35-36'lık üstünlüğü yakaladı. 1:41 kala da De Colo'dan gelen üçlük, Fenerbahçe'yi 35-39'luk skor avantajına taşıyınca bu kez Ergin Ataman molayı alan koç oldu. De Colo ile bir üçlük isabeti daha bulan Fenerbahçe, devreyi de 35-42 ile önde tamamlamayı başardı.

İlk yarı skoru: Anadolu Efes 35-42 Fenerbahçe Beko

İlk yarının en etkili ismi De Colo

Karşılaşmanın ilk yarısının en etkili ismi Fenerbahçe Beko adına 11 sayı, 5 ribaunt, 3 asist, 1 top çalma ile oynayan Nando De Colo oldu. Anadolu Efes'te ise Krunoslav Simon, ilk yarıyı 10 sayı, 4 asist ile tamamladı.

Üçüncü çeyreğin ilk bölümünde iki takım da hücumda skor üretmekte sıkıntı yaşasa da De Colo ile skor üstünlüğünü koruya Fenerbahçe, 4:19 kala Dyshawn Pierre'in serbest atış isabetiyle 41-50 önde olan taraftı. Daha sonra Rodrigue Beaubois ve Simon'un devreye girdiği Efes, 2:46 kala Simon'dan gelen üçlükle skoru 49-50 yaptı. 2:03 kala da Beaubois'nın serbest atışları ile Anadolu Efes, 51-50'lik skorla öne geçti. Daha sonra Jarell Eddie ve Ali Muhammed ile iki üçlük üst üste bulan Fenerbahçe, 1:31 kala yeniden 51-56 ile üstünlüğü yakalayan taraf oldu. 35 saniye kala Lorenzo Brown ile de bir üçlük isabeti bulan Fenerbahçe, skoru 51-59'a getirdi. Krunoslav Simon ve Lorenzo Brown'un karşılıklı basketleri ile de çeyrek 54-61'lik skorla sona erdi.

Üçüncü çeyrek sonucu: Anadolu Efes 54-61 Fenerbahçe Beko

Son çeyreğe Anadolu Efes, oldukça iyi bir başlangıç yaptı. 7:11 kala Krunoslav Simon'dan gelen üçlükle skor 60-61 oldu. Büyük çekişme içinde giden maçta 4:56 kala Lorenzo Brown'un üçlüğü, skoru 62-66 yaptı. 4:24 kala da Vesely'nin serbest atışları, Fenerbahçe'yi 62-68'lik üstünlüğe taşıdı. 2:52 kala De Colo'nun sayılarıyla da konuk ekip, çift haneli farkı yakaladı: 64-74. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, sahadan 71-80'lik skorla galip ayrıldı.

Maç sonucu: Anadolu Efes 71-80 Fenerbahçe Beko

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Boris Ryzhky (Ukrayna), Juan Carlos Garcia (İspanya), Sasa Pukl (Slovenya)

ANADOLU EFES: Micic 7, Doğuş Balbay, Simon 24, Moerman 7, Pleiss 8,Singleton 2, Anderson 8, Beaubois 11, Dunston 4, Buğrahan Tuncer

FENERBAHÇE BEKO: Brown 17, De Colo 20, Ulanovas 10, Ahmet Düverioğlu 4, Vesely 13, Eddie 3, Melih Mahmutoğlu 5, Hamilton 4, Pierre 1, Ali Muhammed 3

1'İNCİ PERİYOT: 23-16

DEVRE: 35-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-61

BEŞ FAUL: 29.48 Eddie (Fenerbahçe Beko)