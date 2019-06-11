Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 101-93

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Final Serisi ikinci maçında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk etti.

İlk maçı Fenerbahçe Beko, 73-56 kazanarak seride 1-0 öne geçmeyi başarmıştı.

Sarı-Laciverli takım, ilk maça olduğu gibi ikinci maça da sakat yıldızları Jan Vesely, Luigi Datome, Erick Green ve Joffrey Lauvergne'den yoksun çıktı.

Fenerbahçe Beko, deplasmandaki mücadeleye etkili başladı ve 7:52 kala 2-7'lik skoru yakaladı. Anadolu Efes, Dunston ve Beaubois ile skoru 6-7'ye getirmesine rağmen Melli'nin sayılarıyla farkı açan Fenerbahçe, 3:33 kala skoru 10-16 yaptı. 55 saniye kala Guduric'in basketiyle Sarı-Lacivertliler, skoru 12-20 yaparken Anadolu Efes, Micic'in son saniye sayısıyla çeyreği 14-20 noktaladı.

Bobby Dixon, Ahmet Düverioğlu ve Melli'nin basketleriyle ikinci çeyreğe de etkili başlayan Fenerbahçe, 8:45 kala skoru 14-27'ye getirdi. Anadolu Efes, mola sonrası 7:57 kala skoru 19-27 yaptı. Fakat konuk ekip; Guduric, Melli ve Sloukas ile üst üste üçlük isabetleri bularak 5:34 kala 23-39'luk skorla farkı tekrar açan taraf oldu. Larkin ve Metecan ile sayılar bulan ev sahibi ekip, 3:15 kala 32-41 ile farkı tekrar tek hanelere çekti. Karşılaşmanın ilk yarısı ise konuk ekibin 40-52'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Üçüncü çeyreğin başında farkı koruyan Fenerbahçe Beko, 7:56 kala 45-57 üstün olan taraftı. Fakat 10-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 5:13 kala skoru 55-57'ye getirdi. Konuk ekip, farkı tekrar açarak 2:32 kala Melli'nin üçlüğüyle skoru 56-65 yaptı. Kalan bölümde Motum ve Beaubois ile sayılar bulan ev sahibi ekip, çeyreği 65-69'luk skorla tamamladı.

Son çeyreğe Beaubois ve Dunston'ın sayılarıyla etkili başlayan Efes, 8:08 kala 71-71'lik eşitliği yakaladı. Efes, 6:02 kala da Larkin'in isabetleriyle 75-74'lük üstünlüğü yakaladı. Micic ile üst üste sayılar bulan ev sahibi ekip, 4:13 kala da skoru 79-76'ya getirdi. Fakat Melli ve Dixon ile rakibinin sayılarına karşılık veren Fenerbahçe, 3:03 kala 79-80'lik skorla tekrar öne geçen taraf oldu. Karşılaşmanın son 46 saniyesine 86-86'lık eşitlikle girilirken kalan bölümde sayı olmayınca maç uzatmaya gitti.

Uzatmaya Micic - Larkin ikilisiyle etkili başlayan Anadolu Efes, 2:15 kala 95-88'lik üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, karşılaşmadan 101-93'lük skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla seride durum 1-1'e geldi. 4 galibiyete ulaşanın şampiyon olacağı serinin 3. maçı 13 Haziran Perşembe günü Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde oynanacak.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Ergin Ataman'dan Fenerbahçe taraftarına flaş protesto



