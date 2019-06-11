Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 101-93
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi ikinci maçında Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu uzatma sonunda 101-93 mağlup etti ve seride 1-1'lik eşitliği yakaladı. 4 maç kazananın şampiyonluğa ulaşacağı serinin 3. maçı 13 Haziran Perşembe günü Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde oynanacak.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Final Serisi ikinci maçında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk etti.
İlk maçı Fenerbahçe Beko, 73-56 kazanarak seride 1-0 öne geçmeyi başarmıştı.
Sarı-Laciverli takım, ilk maça olduğu gibi ikinci maça da sakat yıldızları Jan Vesely, Luigi Datome, Erick Green ve Joffrey Lauvergne'den yoksun çıktı.
Fenerbahçe Beko, deplasmandaki mücadeleye etkili başladı ve 7:52 kala 2-7'lik skoru yakaladı. Anadolu Efes, Dunston ve Beaubois ile skoru 6-7'ye getirmesine rağmen Melli'nin sayılarıyla farkı açan Fenerbahçe, 3:33 kala skoru 10-16 yaptı. 55 saniye kala Guduric'in basketiyle Sarı-Lacivertliler, skoru 12-20 yaparken Anadolu Efes, Micic'in son saniye sayısıyla çeyreği 14-20 noktaladı.
Bobby Dixon, Ahmet Düverioğlu ve Melli'nin basketleriyle ikinci çeyreğe de etkili başlayan Fenerbahçe, 8:45 kala skoru 14-27'ye getirdi. Anadolu Efes, mola sonrası 7:57 kala skoru 19-27 yaptı. Fakat konuk ekip; Guduric, Melli ve Sloukas ile üst üste üçlük isabetleri bularak 5:34 kala 23-39'luk skorla farkı tekrar açan taraf oldu. Larkin ve Metecan ile sayılar bulan ev sahibi ekip, 3:15 kala 32-41 ile farkı tekrar tek hanelere çekti. Karşılaşmanın ilk yarısı ise konuk ekibin 40-52'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Üçüncü çeyreğin başında farkı koruyan Fenerbahçe Beko, 7:56 kala 45-57 üstün olan taraftı. Fakat 10-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 5:13 kala skoru 55-57'ye getirdi. Konuk ekip, farkı tekrar açarak 2:32 kala Melli'nin üçlüğüyle skoru 56-65 yaptı. Kalan bölümde Motum ve Beaubois ile sayılar bulan ev sahibi ekip, çeyreği 65-69'luk skorla tamamladı.
Son çeyreğe Beaubois ve Dunston'ın sayılarıyla etkili başlayan Efes, 8:08 kala 71-71'lik eşitliği yakaladı. Efes, 6:02 kala da Larkin'in isabetleriyle 75-74'lük üstünlüğü yakaladı. Micic ile üst üste sayılar bulan ev sahibi ekip, 4:13 kala da skoru 79-76'ya getirdi. Fakat Melli ve Dixon ile rakibinin sayılarına karşılık veren Fenerbahçe, 3:03 kala 79-80'lik skorla tekrar öne geçen taraf oldu. Karşılaşmanın son 46 saniyesine 86-86'lık eşitlikle girilirken kalan bölümde sayı olmayınca maç uzatmaya gitti.
Uzatmaya Micic - Larkin ikilisiyle etkili başlayan Anadolu Efes, 2:15 kala 95-88'lik üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, karşılaşmadan 101-93'lük skorla galip ayrıldı.
Bu sonuçla seride durum 1-1'e geldi. 4 galibiyete ulaşanın şampiyon olacağı serinin 3. maçı 13 Haziran Perşembe günü Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde oynanacak.
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