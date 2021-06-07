Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko final serisinin MVP'si Rodrigue Beaubois
ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Beko’ya 3-0 üstünlük kuran Efes, şampiyonluğa ulaştı. Anadolu Efes’in Fransız basketbolcusu Rodrigue Beaubois, play-off final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülüne layık görüldü.
ING Basketbol Süper Ligi Final serisinde Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko’yu 93-66 mağlup ederek seriyi 3-0’a getirdi ve şampiyon oldu. Anadolu Efes’in Fransız basketbolcusu Rodrigue Beaubois, Play-Off final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülüne layık görüldü.
Beaubois, final serisinde oynadığı 3 maçta 22,3 sayı ortalaması yakalayarak, lacivert-beyazlı takımın şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynadı.
Fransız oyuncuya ödülünü TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok takdim etti.
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