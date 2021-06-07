ING Basketbol Süper Ligi Final serisinde Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko’yu 93-66 mağlup ederek seriyi 3-0’a getirdi ve şampiyon oldu. Anadolu Efes’in Fransız basketbolcusu Rodrigue Beaubois, Play-Off final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülüne layık görüldü.

Beaubois, final serisinde oynadığı 3 maçta 22,3 sayı ortalaması yakalayarak, lacivert-beyazlı takımın şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynadı.

Fransız oyuncuya ödülünü TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok takdim etti.







