Anadolu Efes- Fenerbahçe Beko derbisi Tivibu’da

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, dijital TV platformu Tivibu ile izleyicilerine futboldan basketbola, tenisten motor sporlarına uzanan zengin içerikler sunmaya devam ediyor. Tivibu, basketbol severlerin heyecanla beklediği ING Basketbol Süper Lig derbisi Anadolu Efes- Fenerbahçe Beko maçını Sinan Erdem Spor Salonu’ndan naklen ekranlara getiriyor.

Büyük çekişme devam ediyor

Anadolu Efes, geçtiğimiz sezon ING Basketbol Süper Ligi play off final serisinde Fenerbahçe Beko'yu 3 kere yenerek ligde 15'inci şampiyonluğuna ulaşırken bu sezonun 4. haftasında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes karşısında kendi sahasında 22 sayı farkla galibiyete ulaşmıştı.

Dev mücadele Tivibu Spor 2 ekranlarında

Basketbol Süper Ligi puan sıralamasında lider konumda bulunan Fenerbahçe Beko ile geçen yılın şampiyonu Anadolu Efes arasında heyecanlı bir mücadele yaşanması bekleniyor. Basketbol severlerin merakla beklediği karşılaşma 30 Ocak Pazar günü saat 18.00’da Tivibu Spor 2 kanalından takip edilebilecek.