Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko derbisi saat kaçta, hangi kanalda?
Efes - Fenerbahçe rekabetinde son randevu bugün. Basketbol Süper Ligi’nde basketbol heyecanı, 23. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Türk basketbolunun iki devi Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında yaşanacak derbi heyecanı yakından takip edilecek. Maça kısa bir süre kala pek çok basketbolsever, müsabakaya dair detayları öğrenmek adına araştırmalarına hız verdi. Peki, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko derbisi saat kaçta, hangi kanalda?
Basketbol Süper Ligi puan sıralamasında lider konumda bulunan Fenerbahçe Beko ile geçen yılın şampiyonu Anadolu Efes arasında heyecanlı bir mücadele yaşanması bekleniyor.
Anadolu Efes, geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi play off final serisinde Fenerbahçe Beko'yu 3 kere yenerek ligde 15'inci şampiyonluğuna ulaşırken bu sezonun 4. haftasında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes karşısında kendi sahasında 22 sayı farkla galibiyete ulaşmıştı.
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko derbisi saat kaçta, hangi kanalda?
Türk Telekom’un dijital TV platformu Tivibu, Türk basketbolunun iki devi Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko arasında yaşanacak derbi heyecanını ekranlara taşıyor. Tivibu, basketbol severlerin heyecanla beklediği Basketbol Süper Lig derbisi Anadolu Efes- Fenerbahçe Beko maçını Sinan Erdem Spor Salonu’ndan naklen ekranlara getiriyor.
Basketbol Süper Ligi puan sıralamasında lider konumda bulunan Fenerbahçe Beko ile geçen yılın şampiyonu Anadolu Efes arasında heyecanlı bir mücadele yaşanması bekleniyor. Basketbol severlerin merakla beklediği karşılaşma 30 Ocak Pazar günü saat 18.00’da Tivibu Spor 2 kanalından takip edilebilecek.