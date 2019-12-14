Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko çekişmesinde 2. raunt

Geçen yıldan, bu sezona taşınan Obra’lı Fenerbahçe Beko ile Ataman’lı Anadolu Efes çekişmesinde ilk raunt maçı, perşembe akşamı Euroleague arenasında oynandı. Mücadelede Lacivert-Beyazlılar deplasmanda zafere ulaştı. Müthiş derbinin heyecanına 1 günlük verilmiş aranın ardından iki büyük rakip şimdi de Süper Lig’de kozlarını paylaşacak.

ING Süper Ligi’nin 12. haftasında bu kez Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu Sinan Erdem’de ağırlayacak. Efes, ligde oynadığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider durumda bulunurken Kanarya ise 9 galibiyet ve 2 mağlubiyetle, averajla 3. sırada.

Efes, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda da kazandı

İki takım arasında oynanan son 10 maçta Anadolu Efes’in üstünlüğü dikkat çekiyor. Söz konusu karşılaşmalarda Lacivert-Beyazlılar parkeden 7 kez galip ayrılan taraf oldu. Fenerbahçe ise rakibini 3 kez mağlup etmeyi başardı. İki başantrenör ve takımları arasındaki rekabette, 2019 Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Efes, Fenerbahçe’yi 79-74 yenerek sezona kupayla başladı.

Fenerbahçe taraftarı yok

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki ING Basketbol Süper Ligi maçında Fenerbahçe Beko taraftarı yer alamayacak. Anadolu Efes yaptığı açıklamada, “14 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe Beko ile oynayacağımız #BSL mücadelemize, Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda rakip takım seyircisi alınamayacaktır. İlgileri için tüm basketbolseverlere teşekkürler” denildi.

Süper Lig’de 33.randevu

Coach Ergin Ataman, Obradovic’le olan Avrupa Kupaları’ndaki rekabeti, efsane çalıştırıcının Fenerbahçe’de göreve gelmesiyle Türkiye sınırlarına da taşındı. Daha önce Galatasaray’ı çalıştıran ve şu anda Anadolu Efes’in başında bulunan Ataman ile Obradovic, bugün Süper Lig arenasında 33. kez karşılaşacak.

Kupalarla birlikte toplamda 37. kez karşılaşan ikili Süper Lig’de ise 32 maçta kozlarını paylaştı. Bu 32 maçtan 17’sini Obra, 14’ünü de Ataman kazanırken, oynanan 1 maçta ise Fenerbahçe lehine hükmen kararı verildi. İkili ayrıca, 3 Cumhurbaşkanlığı ve 2 Türkiye Kupası maçında taktik savaşı verdi. Ataman 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanırken, Fener’i çeyrek finalde elediği 2018 Türkiye Kupası’nı da müzesine taşıdı. Obra ise 2013 Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda mutlu sona ulaşırken 2019 Türkiye Kupası finalinde Ataman’lı Efes’i saf dışı bırakmıştı.