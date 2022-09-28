Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (CANLI)

Geçtiğimiz sezonu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko hem teknik kadroyu değiştirdi hem de oyuncu grubunda birçok değişikliğe gitti.

Teknik kadroyu ve oyuncu grubunu baştan aşağı yenileyen Fenerbahçe Beko, yıldız ismi Shane Larkin'den yoksun olan Anadolu Efes'le kozlarını Cumhurbaşkanlığı Kupası için paylaşıyor. Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı başladı.

İlk çeyrek sonucu | Fenerbahçe Beko: 15 - 23 Anadolu Efes

Sırp koç Aleksandar Djordjevic'in yerine Yunan başantrenör Dimitris Itoudis ile anlaşıldı. Nando de Colo, ülkesi Fransa'ya döndü ve ASVEL'e imza attı. Pierrie Henry, NBA çıkışını kullandı ve Washington Wizards'la anlaştı. Danilo Barthel sarı-lacivertli ekipten ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmadı; evlendi. Jan Vesely, Barcelona'ya gitti ve İspanyol devinde eski dost Nikola Kalinic'le buluştu. Jehvye Floyd, Achille Polonara ve Ahmet Düverioğlu yeni sezonda takımda olmayacak diğer isimler... Uzun forvet ve pivot pozisyonlarına Tonye Jekiri, Nigel Hayes-Davis, Samet Geyik, Nemanja Bjelica ve Johnathan Motley takviyeleri yapıldı. Bjelica sakatlığı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda boy gösteremeyecek. Oyun kurucu ve şutör gard pozisyonlarına ise Scottie Wilbekin, Carsen Edwards ve Nick Calathes eklendi.

Anadolu Efes cephesine baktığımızda Fenerbahçe Beko kadar radikal değişiklikler göremiyoruz ama kadroya çok değerli isimler katıldı. Adrien Moerman, James Anderson ve Chris Singleton ile yollar ayrılırken; Amath M'Baye, Ante Zizic ve Will Clyburn ile anlaşıldı. Fenerbahçe Beko'nun serbest bıraktığı Achille Polonara uzun rotasyonuna dahil edildi. Türk rotasyonu için de Egehan Arna ile sözleşme imzalandı. Tibor Pleiss, Rodrigue Beuabois, Elijah Bryant, Shane Larkin ve Vasilije Micic hala takımda... Larkin sakatlığı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda görev alamayacak. Yeni sezon öncesi tam 11 hazırlık maçı yaptılar. Bu 11 maçın 8'inde sahadan galibiyetle ayrıldılar. Kayıp yaşanan 3 maçtan 1'i Fenerbahçe Beko'ya karşıydı. Larkin, Buğrahan Tuncer, Micic, M'Baye ve Polonara kadroda yoktu ancak Fenerbahçe cephesinde de Melih Mahmutoğlu, Şehmus Hazer, Calathes ve Marko Guduric'in yanı sıra Bjelica, Tarık Biberovic ve İsmet Akpınar oynamamıştı.





Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Fenerbahçe-Anadolu Efes maçı 28 Eylül Çarşamba günü (bu akşam) Ankara Spor Salonu'nda oynanıyor Karşılaşma saat 19.00'da başladı.

Mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor. Müsabakayı hakemler Can Mavisu, Erşan Kartal ve Hüseyin Çelik yönetiyor.



