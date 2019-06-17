Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko (CANLI)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde finalinde heyecan Sinan Erdem’de devam ediyor. Fenerbahçe’nin evinde oynanan iki maçın ardından 2-2 eşitliğin sağlandığı serinin 5. maçı bugün gerçekleşeşiyor. Seride geride kalan 4 müsabakada iki takım da birbirine üstünlük kuramadı. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan serinin ilk karşılaşmasını 73-56 kaybeden Efes, daha sonra sahasında 101-93 ve deplasmanda da 74-57 kazanarak ev sahibi avantajını rakibinden geri aldı. Ülker Spor Salonu’ndaki 4. maçtan 82-73 galip ayrılan Fenerbahçe seride 2-2 eşitliği sağladı. Toplamda 4 galibiyete ulaşacak ekip, 2018-2019 sezonunun şampiyonu olacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabaka, saat 20.00'de başladı. Mücadele TRTSPOR ve Tivibuspor'dan naklen yayınlanıyor.

İLK ÇEYREK SONUCU

Anadolu Efes 27-20 Fenerbahçe Beko

İLK YARI SONUCU

Anadolu Efes 39-37 Fenerbahçe Beko





Bu sezonki 12. maç

İki takım bu sezon 6 Basketbol Süper Ligi, 3 THY Euroleague ve 1’er kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası olmak üzere 11 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Anadolu Efes, salondan 6 kez galip ayrılırken, Sarı- Lacivertliler ise 5 kez rakibini mağlup etmeyi başardı.