Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko (CANLI)

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Final Serisi ikinci maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geliyorlar.

Fenerbahçe Beko’da Gigi Datome, Erick Green, Jan Vesely ve uzun süredir takımdan uzak kalan Joffrey Lauvergne ile Tyler Ennis sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyorlar.

İLK ÇEYREK SONUCU: 14-20

İLK YARI SONUCU: 40-52

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 65-69

Fenerbahçe Beko, deplasmandaki mücadeleye etkili başladı ve 7:52 kala 2-7'lik skoru yakaladı. Anadolu Efes, Dunston ve Beaubois ile skoru 6-7'ye getirmesine rağmen Melli'nin sayılarıyla farkı açan Fenerbahçe, 3:33 kala skoru 10-16 yaptı. 55 saniye kala Guduric'in basketiyle Sarı-Lacivertliler, skoru 12-20 yaparken Anadolu Efes, Micic'in son saniye sayısıyla çeyreği 14-20 noktaladı.

Bobby Dixon, Ahmet Düverioğlu ve Melli'nin basketleriyle ikinci çeyreğe de etkili başlayan Fenerbahçe, 8:45 kala skoru 14-27'ye getirdi. Anadolu Efes, mola sonrası 7:57 kala skoru 19-27 yaptı. Fakat konuk ekip; Guduric, Melli ve Sloukas ile üst üste üçlük isabetleri bularak 5:34 kala 23-39'luk skorla farkı tekrar açan taraf oldu. Larkin ve Metecan ile sayılar bulan ev sahibi ekip, 3:15 kala 32-41 ile farkı tekrar tek hanelere çekti. Karşılaşmanın ilk yarısı ise konuk ekibin 40-52'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Üçüncü çeyreğin başında farkı koruyan Fenerbahçe Beko, 7:56 kala 45-57 üstün olan taraftı. Fakat 10-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 5:13 kala skoru 55-57'ye getirdi. Konuk ekip, farkı tekrar açarak 2:32 kala Melli'nin üçlüğüyle skoru 56-65 yaptı. Kalan bölümde Motum ve Beaubois ile sayılar bulan ev sahibi ekip, çeyreği 65-69'luk skorla tamamladı.

Son çeyreğe Beaubois ve Dunston'ın sayılarıyla etkili başlayan Efes, 8:08 kala 71-71'lik eşitliği yakaladı. Efes, 6:02 kala da Larkin'in isabetleriyle 75-74'lük üstünlüğü yakaladı.

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Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

18.45’te Sinan Erdem Spor Salonu’nda başlayan mücadele TRT Spor ve Tivibu Spor 2 ortak yayınıyla ekranlara geliyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de.

Fenerbahçe Beko, serinin ilk maçında Anadolu Efes'i 56-73 mağlup ederek ve 1-0 öne geçmişti. Final serisinde 4 galibiyete ulaşan takım, şampiyon olacak. Karşılaşmayı Yener Yılmaz, Özlem Yalman, Sinan İşgüder hakem üçlüsü yönetiyor.

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Play-off final serisinde dört galibiyet alan takım şampiyonluğa ulaşacak. Eşleşmenin maç programı şöyle:

2. Maç: 11 Haziran Salı 18.45 - Sinan Erdem Spor Salonu: Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko

3. Maç: 13 Haziran Perşembe 21.00 – Ülker Spor ve Etkinlik Salonu: Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes

4. Maç: 15 Haziran Cumartesi (saat daha sonra açıklanacak) – Ülker Spor ve Etkinlik Salonu: Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes

5. Maç (gerekmesi durumunda oynanacaktır): 17 Haziran Pazartesi (saat daha sonra açıklanacak) – Sinan Erdem Spor Salonu: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

6. Maç (gerekmesi durumunda oynanacaktır): 19 Haziran Çarşamba (saat daha sonra açıklanacak) – Ülker Spor ve Etkinlik Salonu: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

7. Maç (gerekmesi durumunda oynanacaktır): 21 Haziran Cuma (saat daha sonra açıklanacak) – Sinan Erdem Spor Salonu: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

Takım İstatistikleri (Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko):

Atılan sayı: 87.44 – 86.14

Ribaund: 38.53 – 32.34

Asist: 22.74 – 20.49

Top çalma: 6.88 – 7.29

Blok: 2.79 – 1.77

Top kaybı: 11.03 – 12.06

Faul: 16.76 – 18.37

2 sayı yüzdesi: %56.2 - %62.7

3 sayı yüzdesi: %37.8 - %41.6

Serbest atış yüzdesi: %78.7 - %78.8

İstatistik liderleri – Ortalamalar (Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko):

Sayı: Brock Motum 17.93 - Joffrey Lauvergne 12.62

Ribaund: Adrien Moerman 7.94 - Jan Vesely 6.25

Asist: Vasilije Micic 6.52 - Kostas Sloukas 4.54

Top çalma: Shane Larkin 1.39 - Marko Guduric 1.17

Blok: Bryant Dunston 0.82 - Ahmet Düverioğlu 0.61