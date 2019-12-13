Son resmi maçına Turkish Airlines EuroLeague Anadolu Efes’e yenilen Fenerbahçe Beko bu kez rakibiyle Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe bu kez deplasmanda rakibini yenerek rövanşı almak istiyor. Anadolu Efes ise son dönemde yakaladığı çıkışı bu maçta da sürdürmek ve rakibini bir kez daha mağlup etmek istiyor.

Anadolu Efes - Fenerbahç Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta?

14 Aralık Cumartesi günü 17:30’da Sinan Erdem Salonu’nda oynanacak mücadele Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Serkan Emlek, Yener Yılmaz, Özlem Yalman hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko’da son durum:

Fenerbahçe, son resmi maçına Turkish Airlines EuroLeague’de çıktı. 12 Aralık Perşembe günü Anadolu Efes’i konuk eden Fenerbahçe Beko, mücadeleyi 73-81 kaybetti. Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Süper Ligi’ndeki son maçta 8 Aralık Pazar günü OGM Ormanspor’u ağırladı. Fenerbahçe, mücadeleyi 85-52 kazanarak 11. haftada 9. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe’de 12 oyuncunun da süre alıp skor ürettiği mücadelenin en skorer ismi 16 sayıyla Egehan Arna oldu.

Fenerbahçe'de Kaptan Melih Mahmutoğlu, 7 sayı daha bulması halinde BSL kariyerinde 3000 sayı barajını aşacak. Jan Vesely, sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Anadolu Efes’te son durum:

Anadolu Efes’in kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Shane Larkin, Vasilije Micic, Doğuş Balbay, Rodrigue Beaubois, Ömercan İlyasoğlu, Buğrahan Tuncer

Forvetler: Krunoslav Simon, James Anderson, Mustafa Kurtuldum, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir, Alec Peters, Chris Singleton

Pivotlar: Bryant Dunston, Tibor Pleiss, Sertaç Şanlı

Koç: Ergin Ataman

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi’ndeki son maçında 9 Aralık Pazartesi günü Meksa Yatırım Afyon Belediyespor’a konuk oldu. Efes, rakibini 84-88 mağlup etti. Bu maçta Rodrigue Beaubois 31, Vasilije Micic 22 sayı üretti. Lacivert-beyazlıların BSL’de 11 hafta sonunda 10 galibiyeti bulunuyor.

Efes, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 12 maçta ise 10 galibiyet elde etti.

Anadolu Efes’te Bryant Dunston ve Adrien Moerman, sakatlıkları nedeniyle bir süredir forma giyemiyor.



