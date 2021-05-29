Turkish Airlines Euroleague Fİnal Four'undaki temsilcimiz Anadolu Efes, yarı finalde Rusya ekibi CSKA Moskova'yı 89-86 mağlup ederek finale yükseldi. Kulüp tarihinde adını ikinci kez THY Euroleague'de adını finale yazdıran temcilcimiz aynı zamanda CSKA Moskova'dan 2019'daki finalin de rövanşını almış oldu.

İlk üç çeyrekte rakibine büyük üstünlük kuran Efes, ilk periyodu 25-15 geçerken soyunma odasına ise 49-37'lik üstünlükle geçti. Lacivert beyazlılar bir ara farkı 21 sayıya çıkardığı 3. çeyreği ise 16 sayı farkla 71-55 önde tamamladı. Temsilcimiz, karşılaşmanın son çeyreğinde basit hatalar yapıp kontrolü rakibine kaptırsa da sahadan 89-86 galip ayrılmayı başardı ve adını finale yazdırdı.









Barcelona son nefeste

Final Four'un ikinci maçında ise İspanyol ekibi Barcelona ile 29 yıl sonra Final Four'da yer alan İtalyan temsilcisi EA7 Olimpia Milano kozlarını paylaştı. Müthiş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada Barcelona, son saniye başketiyle rakibini 84-82 mağlup etti ve finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.

Calathes'in durumu maç saatinde belli olacak

Dev final öncesinde Anadolu Efes'te sakat oyuncu bulunmazken, Barcelona'da yarı final maçında sakatlanan Yunan guard Nick Calathes'in durumu maç saatinde belli olacak.