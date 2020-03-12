Anadolu Efes Euroleague fikstürü - Anadolu Efes kalan maçlar

Euroleague'de mücadele eden Anadolu Efes lider durumda bulunuyor. Koronavirüs nedeniyle Euroleague maçları askıya alındı. Anadolu Efes kalan maçlar ve Anadolu Efes fikstür taraftar tarafından merak ediliyor.

12 Mart 2020, Perşembe 12:26 Son Güncelleme:
- A +
Anadolu Efes Euroleague fikstürü - Anadolu Efes kalan maçlar

Koronavirüs nedeniyle Euroleague'in bütün organizasyonları süresiz olarak askıya alındı. Herkes şimdi Euroleague'de mücadele eden takımlarımızın fikstür ve kalan maçlarını merak ediyor. İşte Anadolu Efes kalan maçlar ve Anadolu Efes fikstürü... 

Anadolu Efes fikstür ve kalan maçlar!

12.03.2020 | Anadolu Efes-Valencia Basket

20.03.2020 | Anadolu Efes-Saski Baskonia SAD

25.03.2020 | Zenit Saint Petersburg - Anadolu Efes

27.03.2020 | Anadolu Efes - Panathinaikos

3.04.2020 | BC Khimky - Anadolu Efes

10.04.2020 | Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

EUROLEAGUE VE ANADOLU EFES PUAN DURUMU VE FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...