Anadolu Efes Euroleague fikstürü - Anadolu Efes kalan maçlar
Euroleague'de mücadele eden Anadolu Efes lider durumda bulunuyor. Koronavirüs nedeniyle Euroleague maçları askıya alındı. Anadolu Efes kalan maçlar ve Anadolu Efes fikstür taraftar tarafından merak ediliyor.
Koronavirüs nedeniyle Euroleague'in bütün organizasyonları süresiz olarak askıya alındı. Herkes şimdi Euroleague'de mücadele eden takımlarımızın fikstür ve kalan maçlarını merak ediyor. İşte Anadolu Efes kalan maçlar ve Anadolu Efes fikstürü...
Anadolu Efes fikstür ve kalan maçlar!
12.03.2020 | Anadolu Efes-Valencia Basket
20.03.2020 | Anadolu Efes-Saski Baskonia SAD
25.03.2020 | Zenit Saint Petersburg - Anadolu Efes
27.03.2020 | Anadolu Efes - Panathinaikos
3.04.2020 | BC Khimky - Anadolu Efes
10.04.2020 | Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko