Anadolu Efes, başantrenörü Ergin Ataman'la 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Resmi açıklamanın ardından Ergin Ataman, "Belki gün içerisinde belki de önümüzdeki günlerde kadromuzdaki diğer anlaşılan oyuncuların yeni sözleşmeleri de duyurulacaktır. Takıma önümüzdeki sezon için 1-2 takviye daha yapacağız. Zaten 1 ay öncesinde prensip olarak anlaşmıştık. Bugün işi resmiyete döktük. EuroLegue'de istediğimiz sonucu alamadık. Ligde şampiyon olmak istiyoruz. Play-Off'larda tek hedefimiz şampiyonluk. Ali Koç'un o gün o açıklamaları hangi psikolojiyle yaptığını biliyorum. Kimseyle spekülasyona girmek istemiyorum. Fenerbahçe'ye Play-Off'larda başarılar diliyorum" dedi.

Anadolu Efes'te üçüncü dönemini sürdüren teknik patron Ergin Ataman ile iki yıllık sözleşme tazelendi. Ataman, bilindiği gibi Anadolu Efes'i 1999-2001 yılları arasında, 2008-09 ve 2009-10 sezonlarında çalıştırmış ve 2017-18 sezonu ortasında üçüncü kez takımın başına geçmişti.

Ergin Ataman’ın Anadolu Efes'in başında bir Euroleague ikinciliği, bir Euroleague üçüncülüğü, bir Türkiye Ligi şampiyonluğu, üç Cumhurbaşkanlığı Kupası, iki Türkiye Kupası, altyapılarda ise bir Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonluğu, üç Genç Erkekler Türkiye Şampiyonluğu ve iki Ümit Erkekler Türkiye Şampiyonluğu bulunuyor.

Anadolu Efes, bilindiği gibi Ergin Ataman yönetiminde geçtiğimiz günlerde İspanya’nın Vitoria Gasteiz kendinde düzenlenen Turkish Airlines Euroleague Final Four’da yarı final maçında Fenerbahçe Beko’yu 92-73 mağlup ederek finale yükselmiş, finalde Rusya’nın CSKA Moskova takımına 83-91 yenilmiş ve Euroleague’de 2018-19 sezonunu ikincilikle tamamlamıştı.