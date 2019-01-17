Turkish Airlines EuroLeague'in 19. maç döneminde Anadolu Efes, Darüşşafaka Tekfen ile mücadele edecek. Ligdeki 18 maçta 12 galibiyet ve 6 mağlubiyet alan Anadolu Efes, dördüncü sırada bulunuyor. Darüşşafaka Tekfen ise 2 galibiyet ve 16 mağlubiyet ile 16. sırada yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Efes, 93-88 kazanmıştı.

Anadolu Efes - Darüşşafaka Tekfen maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yarın akşam saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports Haber ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise Fanatik.com.tr'de olacak.

Ataman’dan Darüşşafaka uyarısı

Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Ataman, son sırada olmasına rağmen rakiplerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Ataman, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Darüşşafaka Tekfen’in iyi basketbol oynayan, dinamik ve atletik bir takım olduğuna dikkati çekerek, "Avrupa Ligi’nde rakiplerine karşı sürekli çok ciddi bir direnç gösteriyorlar ve zaman zaman da önemli galibiyetler almayı başaran bir takım. Kendi sahamızda seyircimizin de vereceği motivasyon ile birlikte mutlaka kazanmak istediğimiz bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

Euroleague'de 6. randevu

İki takım EuroLeague'de bugüne kadar 5 kez karşılaştı. Söz konusu 5 mücadeleden de Anadolu Efes, parkeden galip olan taraf oldu. Bu sezonun ilk yarısında Volkswagen Arena'da oynanan mücadelede lacivert-beyazlılar 93-88'lik skorla rakibini mağlup etti.

İstatistiklerle iki takım

Anadolu Efes, 85.8 sayı ortalamasıyla oynarken, Darüşşafaka ise 74.6 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Efes'de R. Beaubois 13.3 sayı ortalamasıyla takımını sırtlarken, Daçka'da da M. Eric 11.7 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.