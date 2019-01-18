Anadolu Efes - Darüşşafaka Tekfen maç sonucu: 82-68

Turkish Airlines EuroLeague'in 19. maç döneminde temsilcilerimiz Anadolu Efes ile Darüşşafaka Tekfen, Türk derbisinde karşı karşıya geldiler.

Darüşşafaka, Peiners'in sayılarıyla maça etkili başlayarak daha ilk dakika geçilirken 0-5'lik üstünlüğü yakaladı. Fakat sonrasında Moerman ve Micic ile rakibine cevap veren Anadolu Efes, 6:51 kala skoru 5-5'e getirdi. Daha sonra Micic liderliğinde etkinliğini artıran Anadolu Efes, 3:08 kala 14-7'lik üstünlüğü yakaladı. Çeyreğin son bölümünde Beaubois ile etkinliğini sürdüren Anadolu Efes, ilk çeyreği de 21-14 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan Anadolu Efes, Moerman'ın basketleriyle 8:49 kala skoru 25-14'e getirdi. Ev sahibi ekip, ilk 5 dakikalık bölümü de 32-19'luk skorla üstün geçti. Efes, 2:24 kala Larkin'in basket faul pozisyonuyla skoru 40-23 yaptı. Farkı daha da açmayı başaran ev sahibi ekip, ilk yarıyı da 45-25 üstün kapattı.

Üçüncü çeyreğe 8-0 ile başlayan Anadolu Efes, 7:42 kala skoru 53-25 yaptı. 3:11 kala ise Anadolu Efes'in 63-34'lük üstünlüğü vardı. Ev sahibi ekip, çeyreği de 66-45 üstün tamamladı.

Son çeyrekte iki takım da daha az süre alan isimleriyle mücadele ederken, ilk 5 dakikalık bölüm ev sahibinin 76-55'lik üstünlüğüyle geçildi. Son 1 dakikalık bölüme girilirken 82-68 ile Darüşşafaka farkı 14 sayıya kadar indirdi ve karşılaşmada da bu sonuçla sona erdi.

Anadolu Efes üst üste 4. galibiyetini, Darüşşafaka ise üst üste 4. mağlubiyetini aldı. Toplamda ise Anadolu Efes, 19. maçında 13. galibiyetini elde ederken Darüşşafaka da 17. yenilgisini aldı.

Anadolu Efes'te Adrien Moerman 15 sayıyla takımın en skorer ismi olurken Vasilije Micic 11, Rodrigue Beaubois 10 sayıyla oynadı.

Darüşşafaka Tekfen'de Toney Douglas 17 sayıyla maçın en skoreri olurken Jeremy Evans da 14 sayı üretti.



