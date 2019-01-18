Anadolu Efes - Darüşşafaka Tekfen (CANLI)

Turkish Airlines EuroLeague'in 19. maç döneminde Anadolu Efes, Darüşşafaka Tekfen ile mücadele ediyor.

Ligdeki 18 maçta 12 galibiyet ve 6 mağlubiyet alan Anadolu Efes, dördüncü sırada bulunuyor. Darüşşafaka Tekfen ise 2 galibiyet ve 16 mağlubiyet ile 16. sırada yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Efes, 93-88 kazanmıştı.

Anadolu Efes - Darüşşafaka Tekfen maçı CANLI için tıklayınız!

İLK ÇEYREK SONUCU: 21-14

İLK YARI SONUCU: 45-25

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 66-45

Darüşşafaka, Peiners'in sayılarıyla maça etkili başlayarak daha ilk dakika geçilirken 0-5'lik üstünlüğü yakaladı. Fakat sonrasında Moerman ve Micic ile rakibine cevap veren Anadolu Efes, 6:51 kala skoru 5-5'e getirdi. Daha sonra Micic liderliğinde etkinliğini artıran Anadolu Efes, 3:08 kala 14-7'lik üstünlüğü yakaladı. Çeyreğin son bölümünde Beaubois ile etkinliğini sürdüren Anadolu Efes, ilk çeyreği de 21-14 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan Anadolu Efes, Moerman'ın basketleriyle 8:49 kala skoru 25-14'e getirdi. Ev sahibi ekip, ilk 5 dakikalık bölümü de 32-19'luk skorla üstün geçti. Efes, 2:24 kala Larkin'in basket faul pozisyonuyla skoru 40-23 yaptı. Farkı daha da açmayı başaran ev sahibi ekip, ilk yarıyı da 45-25 üstün kapattı.

Üçüncü çeyreğe 8-0 ile başlayan Anadolu Efes, 7:42 kala skoru 53-25 yaptı. 3:11 kala ise Anadolu Efes'in 63-34'lük üstünlüğü vardı. Ev sahibi ekip, çeyreği de 66-45 üstün tamamladı.

Anadolu Efes - Darüşşafaka Tekfen maçı hangi kanalda?

TSİ 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayan mücadele beIN Sports Haber ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise Fanatik.com.tr'de.

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Ataman’dan Darüşşafaka uyarısı

Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Ataman, son sırada olmasına rağmen rakiplerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Ataman, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Darüşşafaka Tekfen’in iyi basketbol oynayan, dinamik ve atletik bir takım olduğuna dikkati çekerek, "Avrupa Ligi’nde rakiplerine karşı sürekli çok ciddi bir direnç gösteriyorlar ve zaman zaman da önemli galibiyetler almayı başaran bir takım. Kendi sahamızda seyircimizin de vereceği motivasyon ile birlikte mutlaka kazanmak istediğimiz bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

Euroleague'de 6. randevu

İki takım EuroLeague'de bugüne kadar 5 kez karşılaştı. Söz konusu 5 mücadeleden de Anadolu Efes, parkeden galip olan taraf oldu. Bu sezonun ilk yarısında Volkswagen Arena'da oynanan mücadelede lacivert-beyazlılar 93-88'lik skorla rakibini mağlup etti.

İstatistiklerle iki takım

Anadolu Efes, 85.8 sayı ortalamasıyla oynarken, Darüşşafaka ise 74.6 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Efes'de R. Beaubois 13.3 sayı ortalamasıyla takımını sırtlarken, Daçka'da da M. Eric 11.7 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.