Turkish Airlines EuroLeague'nin 2. haftasında şampiyonluğun iki iddialı ekibi; Anadolu Efes ile CSKA Moskova karşı karşıya gelecek. Sezonun ilk haftasında konuk olduğu Real Madrid’e 82-69 kaybeden Anadolu Efes, CSKA Moskova karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak. Ergin Ataman yönetimindeki Lacivert- Beyazlılar, ilk hafta maçları sonunda 16. basamakta bulunuyor. İtalya’nın AX Armani Exchange Milan takımına deplasmanda 84-74 yenilen CSKA Moskova ise 13. basamakta yer alıyor.

Anadolu Efes-CSKA Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan Anadolu Efes-CSKA Moskova maçı bu akşam saat 20:30’da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Anadolu Efes, Avrupa’daki 729. maçında

Anadolu Efes, Avrupa arenasındaki 729. maçına CSKA Moskova karşısında çıkacak. Geride kalan 728 karşılaşmada 415 galibiyet ve 313 yenilgi alan lacivert-beyazlılar, Turkish Airlines EuroLeague'de ise 481. maçını oynayacak. Efes, Avrupa’nın kulüpler bazındaki en büyük kupasında daha önce oynadığı 480 müsabakada 258 galibiyet ve 222 yenilgi aldı.

Rekabette CSKA Moskova önde

Anadolu Efes ile CSKA Moskova, Avrupa kupalarında bugüne dek 33 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Lacivert-Beyazlılar, 12 galibiyet elde ederken, 21 kez yenildi. Söz konusu takımlar arasında EuroLeague'de oynanan 26 karşılaşmada ise Anadolu Efes 6, CSKA Moskova 20 galibiyet elde etti.

EuroLeague'de Ergin Ataman'a Yılın Koçu Ödülü takdim edilecek

Zorlu mücadele öncesinde Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman'a geçtiğimiz sezondan Yılın Koçu Ödülü, takdim edilecek. 2020-21 sezonunu temsilcilerimizden Anadolu Efes, EuroLeague şampiyonu olarak tamamlarken başarılı çalıştırıcı Ergin Ataman da 2020-21 sezonunda Yılın Koçu seçilmişti. Ergin Ataman, CSKA Moskova maçı öncesi ödülünü EuroLeague CEO'su Jordi Bertomeu'dan alacak.

Ergin Ataman: Simon'un sakatlığı hücum sistemimizde ciddi sıkıntı yaratıyor

Karşılaşma öncesi Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, açıklamalarda bulundu. Krunoslav Simon'un sakatlığının yarattığı etkiye dikkat çeken Ataman, "CSKA Moskova ile zorlu bir maça çıkacağız. Alexey Shved ve Marius Grigonis’in katılması ile hücum güçleri çok yükseldi. Will Clyburn, Daniel Hackett, Iffe Lundberg ile etkili olurken, pota altında Tornike Shengelia ve Johannes Voigtmann’ın dış şut ve fizik gücünü kullanıyorlar. Simon’un sakatlığı hücum sistemimizde ciddi sıkıntı yaratıyor. Maçı kazanmak için mutlaka savunma sertliğini üst seviyeye çıkarıp, ribauntlarda etkili olarak hızlı hücumlarla sonuca gitmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Bryant Dunston: Taraftarımızın önünde oynamak bize yardımcı olacak

Karşılaşma öncesi Anadolu Efes'in tecrübeli isimlerinden Bryant Dunston, açıklamalarda bulundu. Zorlu maçta taraftarlarının önünde oynamanın önemine değinen Dunston, "EuroLeague’de evimizdeki ilk maçımızda CSKA Moskova gibi zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. CSKA Moskova ile son yıllarda birçok kez karşılaştık ve böyle üst düzey maçlar için çok çaba sarf etmemiz gerektiğini biliyoruz. Kendi sahamızda ve taraftarımızın önünde oynamak, sahada galibiyet için mücadele ederken bize yardımcı olacak" dedi.

Dimitris Itoudis: Anadolu Efes'e karşı zorlu bir maç bizi bekliyor

Karşılaşma öncesi CSKA Moskova'nın başantrenörü Dimitris Itoudis, açıklamalarda bulundu. Kendilerini zorlu bir maçın beklediğini aktaran Itoudis, "Son şampiyona karşı oynuyoruz. Bu yüzden beklenen şekilde zor bir maç. Anadolu Efes, üç seneden beri aynı kadroyla mücadele ediyor. Bazı eklemeleri oldu. Bu yüzden bizim için zorlu bir görev" dedi.

Joel Bolomboy: Anadolu Efes maçına hazırız

Karşılaşma öncesi CSKA Moskova'nın önemli isimlerinden Joel Bolomboy, açıklamalarda bulundu. Karşılaşmaya hazır olduklarını belirten Joel Bolomboy; uzun rotasyonunda Nikola Milutinov'un eksikliğine de değinirken, "Kesinlikle hazırız. Bu maça mücadele etmeye hazır şekilde geliyoruz. Çok çalıştık, kaybettiğimiz son maçı telafi etmeye hazırız ki onların da mücadele etmeye hazır olduklarının bilincindeyiz. Oyun planlarımıza bağlı kalmalıyız. CSKA basketbolu oyna ve her şeyini ver... Nikola Milutinov'un sakatlığı sonrası özellikle ben ve diğer uzunlarımız olarak öne çıkmamız gerektiğini biliyoruz. Nikola'nın eksikliğini gidermek adına ekstra enerji ve çaba sarf edeceğim" ifadelerini kullandı.