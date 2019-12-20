THY Euroleegue'in 15. haftasında Anadolu Efes, Rus ekibi CSKA Moskova ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 14 haftada Efes 12 galibiyet, 2 mağlubiyet sonucunda liderlik koltuğunda oturuyor. Moskova ise 9 galibiyet, 5 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor. Ligde 8 maçlık galibiyet serisi bulunan lacivert-beyazlılar, liderliğini perçinlemek istiyor.

Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve bu akşam saat 20.30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

22. randevu

Anadolu Efes ile CSKA Moskova, Euroleague'de bugüne kadar 21 kez rakip oldu. Söz konusu karşılaşmalarda Efes parkeden 3 kez galip ayrılan taraf olurken, Rus temsilcisi ise 18 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım arasında son olarak geçtiğimiz sezon finalde oynanan müsabakayı CSKA kazanmış ve kupanın sahibi olmuştu.

Avrupa kupalarında 673. maç

Efes, Avrupa kupalarında bugüne kadar 672 kez parkeye çıktı. Lacivert-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 376 galibiyet ve 296 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague’de ise 425. maçına çıkacak olan Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı karşılaşmalarda 219 kez galibiyet sevinci yaşarken, 205 kez de rakiplerine mağlup oldu.

İstatistiklerle iki takım

Ligde Anadolu Efes 85.1 sayı ortalamasıyla oynarken, CSKA Moskova ise 84.9 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Efes'te Shane Larkin 20.8 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Rus temsilcisinde ise Mike James 19.6 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor.