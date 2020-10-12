Anadolu Efes Spor Kulübü kafilesinin bu iki ülkeye giderken sağlıklı ve konforlu bir şekilde uçması için hazırlanan Boeing 737-800’ün içinde Anadolu Efes Spor Kulübü temalı giydirmeler de yapıldı. İstanbul Havalimanı’ndaki uçuş öncesinde Corendon Airlines ekipleri tarafından karşılanan Anadolu Efes oyuncuları, yapılan hazırlıklar için Corendon Airlines çalışanlarına teşekkür ettiklerini belirtti. Uçuş öncesinde Kaptan Pilot Yücel Ceylan Anadolu Efes Kaptanı Doğuş Balbay’a uçak maketi hediye ederken, Balbay da Ceylan’a imzalı forma hediye etti.

İlklerin Havayolu Corendon Airlines ile Türk basketbolunda İlklerin Takımı Anadolu Efes Spor Kulübü’nü bir araya getiren partnerlik anlaşması kapsamında Anadolu Efes kafilesi ilk Corendon Airlines uçuşunu yaptı.

İlk olarak Corendon Airlines’ın en yoğun uçuş noktalarından biri olan Berlin’e gidecek olan Anadolu Efes, çifte maç haftasına Corendon Airlines konforu ile başladı.

Covid-19 salgını ile ilgili tüm tedbirler alındı

İstanbul Havalimanı’nda buluşan Anadolu Efes kafilesini Corendon Airlines uçuş ekipleri karşılarken kafile için İstanbul Havalimanı’ndaki Corendon Airlines noktalarında ve uçak içinde gerekli tüm salgın tedbirleri de alındı. Özel takım uçağına Anadolu Efes kafilesi dışında yolcu alınmadı.

Alınan tedbirlerden dolayı Corendon Airlines ekiplerine çok teşekkür ettiklerini söyleyen Anadolu Efes oyuncuları, Berlin ve Kaunas seyahatlerine özel takım uçağıyla gitmenin kendilerini çok mutlu ettiğini de belirttiler.

İlklerin Havayolu Corendon Airlines, Anadolu Efes Spor Kulübü’nün başarı yürüyüşüne destek olmaya önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Corendon Airlines, geçmişten bugüne, yurtiçi ve yurtdışında Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, Alman FC. Nurnberg Futbol Takımı, Aytemiz Alanyaspor Futbol Takımı, Antalyaspor Futbol Takımı, Altınordu Futbol Kulübü, Bike Aid Bisiklet Takımı, Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Türk Korfbol Takımı, Akdeniz Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı, ITU Honeybees Quidditch Takımı, ITU Ultimate Frizbi Takımı, Corendon-Circus Bisiklet Takımı, Hollanda Kadın Milli Voleybol Takımı, Hollanda Milli Buz Hokeyi Takımı, Haarlem Corendon Kinheim Beyzbol Takımı ve profesyonel yol bisikleti yarışı Tour of Antalya’ya sponsorluk desteği vermişti.

Corendon Airlines Hakkında

Hollanda’da bir tur operatörü olarak kurulan Corendon, zamanla bünyesine havayolu, incoming ve otelleri katarak büyüyerek bir turizm grubuna dönüşmüştür. Kurulduğu ilk günden bu yana “Fark Yarat” sloganıyla girdiği havacılık sektöründe birçok örnek uygulamaya ve ilklere imza atan Corendon Airlines, 12 Nisan 2005’te Amsterdam’dan Sabiha Gökçen’e ve 4 Nisan 2012’de Gazipaşa Havalimanı’na yaptığı uçuşlar ile bu meydanlara ilk kez yolcu uçağı indiren Türk şirketi olmuştur. 2011 yılında kurulan Hollanda tescilli Corendon Dutch Airlines ve 2017 yılında kurulan Corendon Airlines Europe iştirakleri ile birlikte Avrupa içindeki ve Türkiye'deki popüler tatil destinasyonlarına uçuşlar düzenleyen Corendon Airlines, 45 ülkede 145 noktaya uçan uluslararası bir havayolu konumuna gelmiştir. 2020 itibariyle filosundaki 24 adet Boeing 737 model uçakla operasyonlarına devam eden Corendon Airlines, her gün arttırdığı uçuş noktası sayısı ile hem Türkiye’de hem de Avrupa’da önemli bir havayolu pozisyona yükselmiştir.