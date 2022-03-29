Anadolu Efes - Büyükçekmece maç sonucu: 89-90

ING Basketbol Süper Ligi 23'üncü hafta erteleme maçında Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Anadolu Efes'i 90-89 mağlup etti

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk ekip 44-43 önde tamamladı. Büyükçekmece Basketbol’da Jordon Crawford 33 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, Anadolu Efes’te ise Tibor Pleiss 28 sayıyla mücadeleyi noktaladı.

İLK ÇEYREK SONUCU | Anadolu Efes 23-15 Büyükçekmece

İLK YARI SONUCU | Anadolu Efes 43-44 Büyükçekmece

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU | Anadolu Efes 69-67 Büyükçekmece

MAÇ SONUCU | Anadolu Efes 89-90 Büyükçekmece



