Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'nin 13. maç döneminde Karadağ ekibi Buducnost VOLI ile karşılaşacak. Avrupa Ligi’nde oynadığı 12 maçta 8 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 4. sırada yer alıyor. Ligde 3 galibiyet ve 9 mağlubiyeti olan Karadağ ekibi ise puan cetvelinde 15. durumda bulunuyor. Avrupa arenasındaki 634. maçına çıkacak lacivert-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 348 galibiyet alırken, 285 kez de mağlup oldu.

Anadolu Efes - Buducnost VOLI maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşma, beIN Sports 4 kanalından yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Avrupa arenasındaki 634. maçına çıkacak olan takımımız, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 633 karşılaşmada 348 galibiyet ve 285 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 55,0) aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 386. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 385 karşılaşmada 191 galibiyet ve 194 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 49,6) elde etti.

Turkish Airlines EuroLeague’de ilk kez karşı karşıya gelecek olan Anadolu Efes ile Buducnost Voli Podgorica arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki karşılaşmada takımlar birbirlerini birer kez mağlup etti.

Turkish Airlines EuroLeague’in 12. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan’ın Olympiacos takımına deplasmanda 81-88 mağlup olmuş, Buducnost Voli Podgorica ise İspanya’nın Herbalife Gran Canaria takımına deplasmanda 95-85 yenilmişti. Euroleague’de 12. haftanın ardından Anadolu Efes sekiz galibiyet ve dört mağlubiyet ile dördüncü sırada, Buducnost Voli Podgorica ise üç galibiyet ve dokuz mağlubiyet ile 15. sırada yer alıyor.