Anadolu Efes - Buducnost maç sonucu: 106-68

Turkish Airlines EuroLeague'in 13. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında Karadağ ekibi Buducnost ile karşı karşıya geldi.

İki takım da maça hücumda iyi başlarken Simon ve Beaubois ile etkili olan temsilcimiz 6:39 kala 15-8'lik üstünlüğü yakaladı. İlk 5 dakikalık bölümü de 17-11 üstün geçen Anadolu Efes, ilk çeyreği de 29-20 önde tamamlamayı başardı.

İkinci çeyreğe Earl Clark ile etkili başlayan Buducnost, farkı azalttı ve ilk 5 dakikalık bölüm 34-29 geçildi. Beaubois ve Simon ile tekrar etkili olmayı başaran temsilcimiz, son 2 dakikaya girilirken skoru 44-34'e getirdi. Temsilcimiz, ilk yarıyı da 49-41 üstün kapattı.

Üçüncü çeyreğe de iyi başlayan Buducnost, ilk 3 dakika geçilirken skoru 55-49 yaptı. Fransız oyuncuları Beaubois ve Moerman'ı tekrar devreye sokan temsilcimiz, farkı arttırarak 4:53 kala skoru 64-53'e getirdi. Kalan bölümde etkili oyununu sürdüren ve rakibine sayı şansı vermeyen temsilcimiz üçüncü çeyreği 81-53 önde kapattı.

Anadolu Efes'ten muhteşem seri

Üçüncü çeyreğin bitimine 5:28 kala 59-53 önde olan temsilcimiz, çeyreği 22-0'lık seriyle 81-53 üstün tamamladı.

Son çeyrekte kenardan gelen oyuncularıyla etkili olmayı başaran temsilcimiz, farkı daha da arttırdı ve karşılaşmadan 106-68'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla temsilcimiz, 2 maçlık mağlubiyet serisine son verirken 13. maçında da 9. galibiyetini elde etti.

En farklı galibiyet

Temsilcimiz Anadolu Efes, 106 sayıyla Buducnost karşısında bu sezon EuroLeague'deki en yüksek skoruna ulaştı. Ayrıca temsilcimiz, 38 sayı farkla da en farklı galibiyetini elde etti.

Temsilcimizde Beaubois 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Brock Motum 17, Krunoslav Simon 15 sayıyla oynadı.

Buducnost'ta Earl Clark 21 sayıyla takımın en skoreri olurken Coty Clarke 12, Edwin Jackson 11 sayı üretti.

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Micic ödülünü aldı

Anadolu Efes'te Kasım ayının MVP'si olmayı başaran Vasilije Micic, ödülünü Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'dan aldı.