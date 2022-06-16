Turkish Airlines EuroLeague'in son 2 sezonda şampiyonu olan Anadolu Efes'te yeni sezon kadro yapılanma çalışmaları sürüyor. Lacivertli Beyazlı ekip 36 yaşındaki tecrübeli pivotu Bryant Dunston'ın sözleşmesini bir yıl daha uzattığını açıkladı.

Anadolu Efes'ten yapılan açıklama şu şekilde:

7 sezondur formamızı terleten kulübümüzün simge oyuncularından; 'İkinci kaptanımız ve Blokların Efendisi' Bryant Dunston ile 1 yıllık sözleşme yeniledik!







