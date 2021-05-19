Anadolu Efes - Beşiktaş Icrypex maç sonucu: 96-77

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Anadolu Efes, ağırladığı Beşiktaş Icrypex’i 96-77 mağlup etti. Ev sahibi ekipte ilk 5 başlayan oyuncular, 96 sayının 70’ine imza attı. Lacivert-beyazlılarda Sertaç Şanlı 21, Micic 19 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Siyah-beyazlı takımda ise Şehmus Hazer’in 30 sayı, 7 asist ve 3 ribauntluk performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride 1-0 öne geçti. Serinin 2. maçı yine Anadolu Efes’in sahasında 21 Mayıs Cuma günü oynanacak.





Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Şakacı, Can Mavisu

Anadolu Efes: Beaubois 8, Sertaç Şanlı 21, Moerman 12, Micic 19, Simon 10, Dunston 12, Larkin 9, Erten Gazi 3, Ahmet Buğrahan Tuncer 2, Doğuş Balbay, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir

Beşiktaş Icrypex: Şehmus Hazer 30, Blackmon 8, Ercan Osmani 14, Johnson 7, Alperen Şengün 6, Furkan Haltalı 9, Egehan Arna 2, Berry 1, Mehmet Yağmur, Hakan Sayılı, Sadık Emir Kabaca

1. Periyot: 35-17

Devre: 53-31

3. Periyot: 73-56





İSTANBUL (AA)