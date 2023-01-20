Anadolu Efes, Bayern önünde rövanş arayacak
Euroleague'de çift maçlı haftada İspanya deplasmanında Anadolu Efes, Valencia'ya yenilmesinin rağmen zirve takipçisi Barcelona karşısında önemli bir zafere imza attı, deplasmandaki mağlubiyet serisini sonlandırdı. Lacivert-Beyazlılar sakatlıklar sonrası, uyum sürecindeki en önemli sınavlarından biri bugünkü Bayern Münih maçı olacak.
Euroleague'de çift maçlı haftada İspanya deplasmanında Anadolu Efes, Valencia'ya yenilmesinin rağmen zirve takipçisi Barcelona karşısında önemli bir zafere imza attı, deplasmandaki mağlubiyet serisini sonlandırdı. Lacivert-Beyazlılar sakatlıklar sonrası, uyum sürecindeki en önemli sınavlarından biri bugünkü Bayern Münih maçı olacak.
Anadolu Efes 19 maçta 10 galibiyetle 8. sırada Bayern Münih 19 maçta 7 galibiyetle 14. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Almanya'da oynanan maçı, Bayern 81-78 kazanmıştı.