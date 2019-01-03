Anadolu Efes - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague 16. maç döneminde Almanya’nın Bayern Münih takımını konuk edecek. Son iki maçından mağlup ayrılan temsilcimiz Anadolu Efes, EuroLeague arenasındaki 10. galibiyetini almak için parkeye çıkacak. Peki, Anadolu Efes - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde.
Turkish Airlines EuroLeague 16. maç döneminde perde Anadolu Efes - Bayern Münih maçıyla açılacak. Kritik mücadelede Efes, Euroleague arenasındaki 10. galibiyetini almak için parkeye çıkacak. Ligde geride kalan 15 maç döneminde Anadolu Efes 9 galibiyet 6 mağlubiyetle 5. sırada bulunurken, Alman temsilcisi Münih ise 8 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor. Sezonun ilk haftasında oynanan mücadelede Anadolu Efes, rakibini Almanya deplasmanında 90-71 mağlup etmişti.
Anadolu Efes - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma bu akşam 20:30’da başlayacak ve beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.
Avrupa arenasındaki 637. maçına çıkacak olan takımımız, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 636 karşılaşmada 349 galibiyet ve 287 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 54,9) aldı.
2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines EuroLeague’de ise 389. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 388 karşılaşmada 192 galibiyet ve 196 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 49,5) elde etti.
Anadolu Efes ile Bayern Münih, Avrupa kupalarında bugüne kadar bir kez karşılaşırken, bu sezon EuroLeague’in ilk yarısında Almanya’da oynanan karşılaşmayı takımımız 90-71 kazanmıştı.
Turkish Airlines EuroLeague’in 15. maç döneminde Anadolu Efes, İspanya’nın Barcelona Lassa takımına deplasmanda 65-80 mağlup olmuş, Bayern Münih ise Karadağ’ın Buducnost Voli Podgorica takımını evinde 93-88 yenmişti. Euroleague’de 15. maç döneminin ardından Anadolu Efes dokuz galibiyet ve altı mağlubiyet ile dördüncü sırada, Bayern Münih ise sekiz galibiyet ve yedi mağlubiyet ile altıncı sırada yer alıyor.