Turkish Airlines EuroLeague 16. maç döneminde perde Anadolu Efes - Bayern Münih maçıyla açılacak. Kritik mücadelede Efes, Euroleague arenasındaki 10. galibiyetini almak için parkeye çıkacak. Ligde geride kalan 15 maç döneminde Anadolu Efes 9 galibiyet 6 mağlubiyetle 5. sırada bulunurken, Alman temsilcisi Münih ise 8 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor. Sezonun ilk haftasında oynanan mücadelede Anadolu Efes, rakibini Almanya deplasmanında 90-71 mağlup etmişti.

Anadolu Efes - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma bu akşam 20:30’da başlayacak ve beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

Avrupa arenasındaki 637. maçına çıkacak olan takımımız, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 636 karşılaşmada 349 galibiyet ve 287 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 54,9) aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines EuroLeague’de ise 389. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 388 karşılaşmada 192 galibiyet ve 196 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 49,5) elde etti.

Anadolu Efes ile Bayern Münih, Avrupa kupalarında bugüne kadar bir kez karşılaşırken, bu sezon EuroLeague’in ilk yarısında Almanya’da oynanan karşılaşmayı takımımız 90-71 kazanmıştı.

Turkish Airlines EuroLeague’in 15. maç döneminde Anadolu Efes, İspanya’nın Barcelona Lassa takımına deplasmanda 65-80 mağlup olmuş, Bayern Münih ise Karadağ’ın Buducnost Voli Podgorica takımını evinde 93-88 yenmişti. Euroleague’de 15. maç döneminin ardından Anadolu Efes dokuz galibiyet ve altı mağlubiyet ile dördüncü sırada, Bayern Münih ise sekiz galibiyet ve yedi mağlubiyet ile altıncı sırada yer alıyor.