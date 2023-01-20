Anadolu Efes-Bayern Münih maçı (CANLI)

Turkish Airlines EuroLeague'de çift maçlı haftada İspanya deplasmanında Anadolu Efes, Valencia'ya yenilmesinin rağmen zirve takipçisi Barcelona karşısında önemli bir zafere imza attı ve deplasmandaki mağlubiyet serisini sonlandırdı. Lacivert Beyazlılar sakatlıklar sonrası, uyum sürecindeki en önemli sınavlarından biri bugünkü Bayern Münih maçı... Efes, 19 maçta 10 galibiyetle 8. sırada. Bayern, 19 maçta 7 galibiyetle 14. basamakta bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Almanya'da oynanan maçı, Alman ekibi 81-78 kazanmıştı.

Anadolu Efes - Bayern Münih (Karşılaşmada ilk periyot oynanıyor)

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Anadolu Efes-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan ve saat 20:30’da başlayan Anadolu Efes-Bayern Münih maçı S Sport ekranlarından naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde...

Avrupa arenasındaki 787. maçına çıkacak olan temsilcimiz, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 786 karşılaşmada 448 galibiyet, 338 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines EuroLeague’de ise 539. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 538 karşılaşmada 291 galibiyet, 247 yenilgi elde etti.

Anadolu Efes ile Bayern Münih, Avrupa kupalarında bugüne kadar 9 kez karşılaşırken, Turkish Airlines EuroLeague’de iki takım arasında oynanan 9 karşılaşmada temsilcimiz, 5 galibiyet, 4 mağlubiyet elde etti.

Ligin ilk yarısında iki ekip arasında Münih’te oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 78-81 kaybetmişti. Turkish Airlines EuroLeague’in 19. haftasında Anadolu Efes, Barcelona'yı deplasmanda 80-75 mağlup etmiş, Bayern Münih ise Fenerbahçe Beko’ya İstanbul’da 79-71 kaybetmişti. EuroLeague’de 19. haftanın ardından Anadolu Efes, 10 galibiyet, 9 mağlubiyet ile 8., Bayern Münih ise 7 galibiyet, 12 mağlubiyet ile 14. sırada yer alıyor.