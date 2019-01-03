Anadolu Efes - Bayern Münih maç sonucu: 92-77

Turkish Airlines EuroLeague'in 16. maç döneminde temsilcimiz Anadolu Efes, Alman ekibi Bayern Münih'i konuk etti.

İki takımın karşılıklı basketleriyle başlayan ilk periyodun bitimine 5:51 kala 10-10 eşitlik söz konusuydu. Micic ve Dunston ile etkili olan temsilcimiz, 4:35 kala 17-10'luk üstünlüğü yakaladı. Anadolu Efes, 2:35 kala da farkı açarak skoru 25-16 yapmayı başardı. Temsilcimiz, ilk çeyreği de 27-18'lik skorla önde tamamladı.

İlk 23 sayının 21'i Dunston & Micic'ten

Temsilcimizin maça yaptığı iyi başlangıçta Dunston & Micic ikilisi etkili oldu. 3/3 üçlük isabetiyle başlayan Micic, takımın 23 sayısının 13'üne imza atarken Dunston da ilk 23 sayılık bölümde 8 sayı üretmeyi başardı.

İkinci çeyreğe de etkili başlayan temsilcimiz, 6:37 kala 36-22'lik skor üstünlüğünü yakaladı. 4:19 kala da Anadolu Efes, 43-27 ile farkı 16 sayıya kadar çıkardı. Farkı açmaya devam eden temsilcimiz, ilk yarıyı da 55-36 önde tamamladı.

2004'ten beri ilk defa

9 Aralık 2004'te Olympiacos deplasmanında ilk yarıda 59 sayı atmayı başaran Anadolu Efes, Bayern Münih karşısında ürettiği 55 sayıyla o tarihten bu yana EuroLeague'deki en skorer ilk yarısını geride bıraktı.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan taraf Bayern Münih oldu ve 6:05 kala konuk ekip 57-46 ile farkı 11 sayıya kadar indirdi. Konuk ekip, periyodun büyük bölümünde aradaki farkın açılmasına engel olsa da son anlarda Larkin ile etkili olan temsilcimiz, son çeyreğe girerken 70-54'lük skoru yakaladı.

Son çeyreğin bitimine 6:54 kala temsilcimiz 77-60'lık skorla üstün taraf olsa da Bayern, 5:28 kala skoru 77-68'e getirerek farkı tek hanelere indirmeyi başardı. Konuk ekip, 2:53 kala da skoru 80-73 yaptı. Temsilcimiz, üstünlüğünü korumayı başararak karşılaşmadan 92-77 galip ayrıldı.

Bu maç öncesi oynadığı son 5 maçın 4'ünü kaybedip üst üste 2 yenilgi alan temsilcimiz, bu galibiyetle rahat bir nefes almayı başardı. Anadolu Efes, toplamda ise 16. maçında 10. galibiyetini elde etti.

Anadolu Efes maçına gelirken oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet elde eden Bayern ise toplamdaki 16. maçında 8. yenilgisini aldı.

Anadolu Efes'te Vasilije Micic 20 sayıyla maçın en skorer ismi olurken James Anderson ve Bryant Dunston da 16'şar sayıyla oynadılar.

Bayern Münih'te Vladimir Lucic 14 sayıyla takımının en skoreri olurken Nihad Dedovic de 13 sayı üretti.