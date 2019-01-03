Anadolu Efes - Bayern Münih (CANLI)
Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague 16. maç döneminde Almanya’nın Bayern Münih takımını konuk ediyor. Son iki maçından mağlup ayrılan temsilcimiz Anadolu Efes, EuroLeague arenasındaki 10. galibiyetini almak için parkeye çıktı. Anadolu Efes - Bayern Münih maçının detayları ve canlı skor takibi fanatik.com.tr'de... Temsilcimiz Anadolu Efes, Bayern Münih karşısında ilk yarıyı 55-36 önde tamamladı.
Turkish Airlines EuroLeague 16. maç döneminde perde Anadolu Efes - Bayern Münih maçıyla açıldı.
Kritik mücadelede Efes, Euroleague arenasındaki 10. galibiyetini almak için parkeye çıktı.
Ligde geride kalan 15 maç döneminde Anadolu Efes 9 galibiyet 6 mağlubiyetle 5. sırada bulunurken, Alman temsilcisi Münih ise 8 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor. Sezonun ilk haftasında oynanan mücadelede Anadolu Efes, rakibini Almanya deplasmanında 90-71 mağlup etmişti.
İLK ÇEYREK SONUCU: 27-18
İLK YARI SONUCU: 55-36
İki takımın karşılıklı basketleriyle başlayan ilk periyodun bitimine 5:51 kala 10-10 eşitlik söz konusuydu. Micic ve Dunston ile etkili olan temsilcimiz, 4:35 kala 17-10'luk üstünlüğü yakaladı. Anadolu Efes, 2:35 kala da farkı açarak skoru 25-16 yapmayı başardı. Temsilcimiz, ilk çeyreği de 27-18'lik skorla önde tamamladı.
İlk 23 sayının 21'i Dunston & Micic'ten
Temsilcimizin maça yaptığı iyi başlangıçta Dunston & Micic ikilisi etkili oldu. 3/3 üçlük isabetiyle başlayan Micic, takımın 23 sayısının 13'üne imza atarken Dunston da ilk 23 sayılık bölümde 8 sayı üretmeyi başardı.
İkinci çeyreğe de etkili başlayan temsilcimiz, 6:37 kala 36-22'lik skor üstünlüğünü yakaladı. 4:19 kala da Anadolu Efes, 43-27 ile farkı 16 sayıya kadar çıkardı. Farkı açmaya devam eden temsilcimiz, ilk yarıyı da 55-36 önde tamamladı.
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Anadolu Efes - Bayern Münih maçı hangi kanalda?
Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma bu akşam 20:30’da başladı ve beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanıyor.
Avrupa arenasındaki 637. maçına çıkan takımımız, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 636 karşılaşmada 349 galibiyet ve 287 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 54,9) aldı.
2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines EuroLeague’de ise 389. maçına çıkan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 388 karşılaşmada 192 galibiyet ve 196 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 49,5) elde etti.
Anadolu Efes ile Bayern Münih, Avrupa kupalarında bugüne kadar bir kez karşılaşırken, bu sezon EuroLeague’in ilk yarısında Almanya’da oynanan karşılaşmayı takımımız 90-71 kazanmıştı.
Turkish Airlines EuroLeague’in 15. maç döneminde Anadolu Efes, İspanya’nın Barcelona Lassa takımına deplasmanda 65-80 mağlup olmuş, Bayern Münih ise Karadağ’ın Buducnost Voli Podgorica takımını evinde 93-88 yenmişti. Euroleague’de 15. maç döneminin ardından Anadolu Efes dokuz galibiyet ve altı mağlubiyet ile dördüncü sırada, Bayern Münih ise sekiz galibiyet ve yedi mağlubiyet ile altıncı sırada yer alıyor.