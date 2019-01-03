Anadolu Efes - Bayern Münih (CANLI)

Turkish Airlines EuroLeague 16. maç döneminde perde Anadolu Efes - Bayern Münih maçıyla açıldı.

Kritik mücadelede Efes, Euroleague arenasındaki 10. galibiyetini almak için parkeye çıktı.

Ligde geride kalan 15 maç döneminde Anadolu Efes 9 galibiyet 6 mağlubiyetle 5. sırada bulunurken, Alman temsilcisi Münih ise 8 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor. Sezonun ilk haftasında oynanan mücadelede Anadolu Efes, rakibini Almanya deplasmanında 90-71 mağlup etmişti.

İLK ÇEYREK SONUCU: 27-18

İLK YARI SONUCU: 55-36

İki takımın karşılıklı basketleriyle başlayan ilk periyodun bitimine 5:51 kala 10-10 eşitlik söz konusuydu. Micic ve Dunston ile etkili olan temsilcimiz, 4:35 kala 17-10'luk üstünlüğü yakaladı. Anadolu Efes, 2:35 kala da farkı açarak skoru 25-16 yapmayı başardı. Temsilcimiz, ilk çeyreği de 27-18'lik skorla önde tamamladı.

İlk 23 sayının 21'i Dunston & Micic'ten

Temsilcimizin maça yaptığı iyi başlangıçta Dunston & Micic ikilisi etkili oldu. 3/3 üçlük isabetiyle başlayan Micic, takımın 23 sayısının 13'üne imza atarken Dunston da ilk 23 sayılık bölümde 8 sayı üretmeyi başardı.

İkinci çeyreğe de etkili başlayan temsilcimiz, 6:37 kala 36-22'lik skor üstünlüğünü yakaladı. 4:19 kala da Anadolu Efes, 43-27 ile farkı 16 sayıya kadar çıkardı. Farkı açmaya devam eden temsilcimiz, ilk yarıyı da 55-36 önde tamamladı.

Takımların skor dağılımı için tıklayınız!

Anadolu Efes - Bayern Münih maçı hangi kanalda?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma bu akşam 20:30’da başladı ve beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Avrupa arenasındaki 637. maçına çıkan takımımız, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 636 karşılaşmada 349 galibiyet ve 287 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 54,9) aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines EuroLeague’de ise 389. maçına çıkan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 388 karşılaşmada 192 galibiyet ve 196 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 49,5) elde etti.

Anadolu Efes ile Bayern Münih, Avrupa kupalarında bugüne kadar bir kez karşılaşırken, bu sezon EuroLeague’in ilk yarısında Almanya’da oynanan karşılaşmayı takımımız 90-71 kazanmıştı.

Turkish Airlines EuroLeague’in 15. maç döneminde Anadolu Efes, İspanya’nın Barcelona Lassa takımına deplasmanda 65-80 mağlup olmuş, Bayern Münih ise Karadağ’ın Buducnost Voli Podgorica takımını evinde 93-88 yenmişti. Euroleague’de 15. maç döneminin ardından Anadolu Efes dokuz galibiyet ve altı mağlubiyet ile dördüncü sırada, Bayern Münih ise sekiz galibiyet ve yedi mağlubiyet ile altıncı sırada yer alıyor.