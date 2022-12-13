Turkish Airlines EuroLeague'in 13. haftasında Anadolu Efes, İspanyol temsilcisi Baskonia ile kozlarını paylaşacak. Sezona kötü bir başlangıç yapan ve son 5 maçını kazanan temsilcimiz, İspanyol ekibi karşısında da zafere uzanıp, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. 12 maçta 7 galibiyet ve 5 mağlubiyet elde eden ve 6. sırada yer alan temsilcimiz, yükselişini devam ettirmek istiyor. Baskonia da temsilcimiz ile aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip. Zorlu mücadeleden zaferle ayrılan taraf, üst sıralara tırmanma anlamında büyük bir adım atmış olacak.

Anadolu Efes-Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan Anadolu Efes-Baskonia maçı bu akşam saat 20:30’da başlayacak. S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Avrupa arenasındaki 780. maçına çıkacak olan Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 779 karşılaşmada 445 galibiyet ve 334 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines EuroLeague’de ise 532. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar oynadığı 531 karşılaşmada 288 galibiyet, 243 yenilgi elde etti.

Anadolu Efes ile Cazoo Baskonia Vitoria Gasteiz, Avrupa kupalarında bugüne kadar 25 kez karşılaşırken, temsilcimiz 14 galibiyet, 11 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki karşılaşmada iki ekip de birbirlerini birer kez mağlup ederken, Turkish Airlines EuroLeague’de iki takım arasında oynanan 23 karşılaşmada ise takımımız 13 galibiyet, 10 mağlubiyet aldı.

Turkish Airlines EuroLeague’in 12. haftasında Anadolu Efes, Litvanya’nın Zalgiris Kaunas takımını deplasmanda 86-60 mağlup etmiş, Cazoo Baskonia Vitoria Gasteiz ise Almanya’nın Bayern Münih takımını evinde 78-53 yenmişti. EuroLeague’de 12. haftanın ardından Anadolu Efes 7 galibiyet, 5 mağlubiyet ile 6., Cazoo Baskonia Vitoria Gasteiz ise 7 galibiyet, 5 mağlubiyet ile yedinci sırada yer alıyor.