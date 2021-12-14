Anadolu Efes - Baskonia maçı (CANLI)

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 15. haftasında Baskonia'yı konuk ediyor. Sırasıyla ALBA Berlin, Olympiakos, Monaco ve Fenerbahçe Beko'yu mağlup ettikten sonra Barcelona ile Bayern Münih'e kaybeden Efes, evinde Baskonia engelini aşıp yeniden çıkışa geçmeyi amaçlıyor. EuroLeague'de çıktığı 14 maçta 6 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 11. sırada yer alıyor. Ligde 5 galibiyet ve 9 yenilgisi olan Bitci Baskonia ise 16. sırada bulunuyor.

Anadolu Efes - Baskonia maçı hangi kanalda?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan Anadolu Efes - Baskonia maçı beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Avrupa arenasındaki 742. maçına çıkacak olan Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 741 karşılaşmada 421 galibiyet ve 320 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines EuroŞeague’de ise 494. maçına çıkacak olan Lacivert Beyazlılar, bu kupada bugüne kadar oynadığı 493 karşılaşmada 264 galibiyet ve 229 yenilgi elde etti.

Anadolu Efes ile Bitci Baskonia Vitoria Gasteiz, Avrupa kupalarında bugüne kadar 23 kez karşılaşırken, temsilcimiz 13 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki karşılaşmada iki ekip de birbirlerini birer kez mağlup etti. Turkish Airlines EuroLeague’de iki takım arasında oynanan 21 karşılaşmada ise Efes 12 galibiyet, 9 mağlubiyet elde etti.

Turkish Airlines EuroLeague’in 14. haftasında Anadolu Efes, Almanya’nın Bayern Münih takımına deplasmanda 71-83 mağlup olmuş, Bitci Baskonia Vitoria Gasteiz ise Fransa’nın LDLC Asvel Villeurbanne takımını evinde 91-66 yenmişti. EuroLeague’de 14. haftanın ardından Anadolu Efes 6 galibiyet ve 8 mağlubiyet ile 11., Bitci Baskonia Vitoria Gasteiz ise 5 galibiyet ve 9 mağlubiyet ile 16. sırada yer alıyor.