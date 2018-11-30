Anadolu Efes - Baskonia maç sonucu: 96-85

Turkish Airlines EuroLeague'in 10. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında İspanya temsilcisi Baskonia'yı konuk etti.

Dunston ve James Anderson'ın basketleriyle karşılaşmaya etkili başlayan temsilcimiz, ilk 5 dakikayı 14-6 önde geçti. Beaubois ile bir üçlük isabeti bulan Anadolu Efes, 4:13 kala skoru 17-6 yaptı. Temsilcimiz, periyodu da 25-17 önde tamamlamayı başardı.

İkinci çeyreğe Baskonia, Janning ve Shengelia'nın dış şutlarıyla etkili başladı ve 7:01 kala skor 29-25'e geldi. Temsilcimiz farkı tekrar arttırmayı başarıp ikinci çeyreğin bitimine 5:52 kala 34-25'lik skoru yakalasa da 2:37 kala Baskonia, 36-37 öne geçen taraf oldu. Kalan bölüm de büyük çekişmeye sahne olurken Anadolu Efes, ilk yarıyı 44-42 üstün kapattı.

Üçüncü çeyreğin ilk bölümünde etkili olmayı başaran temsilcimiz, 6:59 kala 57-50'lik üstünlüğü yakaladı. Yine reaksiyon göstermeyi başaran Baskonia, 4:35 kala 59-60 ile öne geçmeyi başardı. Anadolu Efes, Doğuş Balbay ile bir seri yakalamayı başardı ve son 3 dakikaya girilirken tekrar farkı açarak skoru 66-60'a getirdi. Kalan bölümde etkinliğini sürdüren temsilcimiz, üçüncü çeyreği 75-67 önde tamamladı.

Son çeyreğe iyi bir başlangıç yapan temsilcimiz, 3:58 kala 88-78 ile farkı 10 sayıya kadar çıkarmayı başardı. Kalan bölümde Baskonia'nın farkı azaltma çabalarına rağmen temsilcimiz, sahadan 96-85'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Anadolu Efes; EuroLeague'de üst üste 5., toplamda ise 10. EuroLeague maçında 8. galibiyetini elde etti. Temsilcimiz lig maçları da dahil olmak üzere galibiyet serisini de 8 maça çıkarmayı başardı.

Anadolu Efes'in de eski çalıştırıcısı olan Velimir Perasovic'i göreve getiren Baskonia ise 10. maçında 7. yenilgisini aldı.

Temsilcimiz Anadolu Efes'te Brock Motum ve Vasilije Micic 16'şar sayıyla en skorer isimler olurlarken Rodrigue Beaubois da eski takımı Baskonia'ya karşı 14 sayı, 6 asistle oynadı.

Baskonia'da ise Anadolu Efes'in eski oyuncusu Matt Janning 20 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Darrun Hilliard 15 ve Johannes Voigtmann 15'er sayıyla oynadılar.