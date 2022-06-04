ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final Serisi beşinci maçında Anadolu Efes, Galatasaray Nef’i 104-77 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti ve finalde Fenerbahçe Beko’nun rakibi oldu. Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, serinin Türk basketboluna heyecan verdiğini ve renk kattığını dile getirerek, şunları söyledi:

'Farklı bir kadro yapısıyla sahaya çıktık'

”İlk maçta, kutlamalar nedeniyle ve konsantrasyon eksikliğiyle rehavetle başladık, çok büyük fark yedik. Ama sonra normal oyunumuza başladık. Galatasaray da çok saygı duyulacak bir mücadele verdi. Özellikle bundan önceki tüm maçlarda müthiş bir sertlik, savunma konsantrasyonu, hücumda akıllı oyun vardı, seriyi beşinci maça getirdiler. Bu serinin final maçıydı, bunun farkındaydık. Farklı bir kadro yapısıyla sahaya çıktık, iki 4 numara kullandık, Moerman ve Singleton’ı. Sezonun flaş oyuncusu Pleiss’ı dışarıda bıraktık ama daha sert olmak istiyorduk, nitekim planlarımız tuttu.''

'Galatasaray'ı tebrik ediyorum'

''Daha iyi savunma yaptık bugün ilk periyot dışında. İlk yarının sonundan itibaren de özellikle Micic’in skorer oyunu ve ona Larkin’in de katılmasıyla maçı kırdık. Micic’in sakatlanması bizi sıkıntıya soktu. Sakatlığının ne durumda olduğunu bilemiyorum. Ama diğer taraftan da Galatasaray’da Göksenin sakatlanınca da, onların da savunma dirençleri kırıldı, bu da bize avantaj sağladı. Güzel bir seri oldu. Galatasaray takımını da özellikle sezon sonunda gösterdikleri bu mücadele için, oynadıkları basketbol ve kattıkları heyecan için tebrik ediyorum.”

'Güzel bir şampiyonluk serisi olacağını umut ediyorum'

Finalde karşılaşacakları Fenerbahçe Beko ile ilgili gelen soruya yanıt veren Ataman, “Onların durumunu bilemem ama biz yorgunuz, bu bir gerçek. EuroLeague finali biteli 2 hafta oldu. Bu 2 hafta içerisinde bir tane Pınar Karşıyaka ile çeyrek final maçı oynadık, 5 tane Galatasaray yarı final karşılaşması oynadık. 6 tane çok önemli ve sert maç oynadık. Yorgunuz şu anda. Daha vakit var. 2 günlük bir ara var. Yarın takım tamamen dinlenecek, sonra da maça çıkacağız. Fenerbahçe çok iyi bir takım, ligin birincisi, saha avantajı onlarda. Ama biz de son şampiyonuz. Güzel bir şampiyonluk serisi olacağını umut ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı. (DHA)