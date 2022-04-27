Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman: Taraftarlarımız inanılmazdı

Turkish Airlines EuroLeague play-off 3. maçında İtalyan temsilcisi Olimpia Milano'yu 77-65 mağlup eden Anadolu Efes’te başantrenör Ergin Ataman maçtan sonra değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Efes'in internet sitesinde yer alan açıklamalara göre atmosferin harika olduğunu belirten Ergin Ataman, taraftarların Shane larkin'i 40 dakika boyunca oyunda tuttuklarını dile getirdi.

Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:

"İkinci maç sonrasında söylediğim gibi taraftarlarımız inanılmazdı. Onlara çok teşekkür ediyorum. İstanbul’da bir futbol stadında oynasak, o zaman da tüm biletler biterdi. Biletler bir ay önceden tükendi, atmosfer harikaydı. Oyunda kalmamıza yardım ettiler ve savunmadaki sertliğimizi yukarı taşıdılar. Belki daha da önemlisi Larkin'i 40 dakika boyunca oyunda tuttular. 30 dakika boyunca kendi ritmini bulamadı, ama bu atmosfere bayılıyor. O bir şampiyon. Bu akşam hücumda çok problem yaşadık, tempomuzu yakalayamadık. Çok şut kaçırdık, Micic ve Moerman’la son anlarda çok şut kaçırdık. Kendi oyunumuzu bulamadık. Bir kez daha Milano'nun oyununu kabul ettik. Milan’a çok fazla ribaunt verdik. Hücum ribauntlarından 15 sayı buldular. Gerçek bir play-off maçı oldu. Milano'yu da tebrik ediyorum. Son çeyrekte harika bir savunma yaptık. Larkin de maçın sonunu harika oynadı. Rakibimizde sakat oyuncular var ama bizde de Beaubois ve Simon’un sakatlıkları nüksetti. Şartlar eşitlendi diyebiliriz."



